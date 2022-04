¿Qué pasará en Twitter con la libertad de expresión y los ‘trolls’?

Que el hombre más rico del mundo adquiera Twitter resulta, para muchos, sospechoso o, al menos, inquietante. ¿Qué pasará con el anonimato de los usuarios? ¿Desvelará el funcionamiento de la red? ¿Habrá libertad de expresión? ¿Y cómo será esa libertad de expresión: real? ¿Cesarán los ataques y abusos? Muchos usuarios se ven obligados a abandonar Twitter cuando de repente surge una corriente en contra. Por el motivo que sea. Y parece no existir un modo de proteger a este perfil de usuarios en un momento determinado. Son muchos los desafíos a los que se enfrenta Twitter. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, tendrá ahora la batuta, convirtiéndose en el accionista mayoritario por más de 41.000 millones de euros. A diario, más de 217 millones de personas están en Twitter desde las distintas partes del planeta. Mucha responsabilidad y un reto.

Reacciones inmediatas

Las reacciones en Twitter han sido inmediatas. Y distintas. “Si Elon Musk compra Twitter me largo de esta red social”, proclamaban algunos como @ElPrimoBigoton. Para otros, como @TuckerCarlson, la noticia del mando de Musk ha sentado bien, por lo que parece: “We’re back” (“Estamos de vuelta”), apuntó el comentarista político conservador estadounidense de la cadena Fox News.

El propio @elonmusk escribía un tuit muy significativo en un momento así: “I hope even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speach means” (“Espero que incluso mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión”). Desde Fox News anunciaron también que Donald Trump no volverá a Twitter a pesar de la compra de la plataforma por parte de Elon Musk. Este es otro de los debates: no principales, pero que también han aparecido en la red. ¿Qué hará Trump? ¿Volverá o seguirá con su propósito de caminar solo y medir su influencia a través de otro canal/canales?

Más democrática

Una de las claves está en el conocimiento de los algoritmos, saber realmente cómo funciona Twitter para hacerla más democrática. “Sería lo contrario de las demás redes sociales. Tanto Facebook, como Instagram, Linkedln... igual que Google, su valor es el secreto del algoritmo. Es imposible de saber. Y gran parte del éxito del negocio de la publicidad está ahí, depende de la opacidad del algoritmo. Si Musk lo hace público es un grandísimo paso en la transparencia de internet”, expresa Montse Doval, profesora de la Universidad de Vigo experta en comunicación y redes sociales.

Retos

Añade muchos detalles interesantes a la hora de analizar este tema y las cartas que hay que poner sobre la mesa de ahora en adelante, en esta supuesta nueva etapa de esta red social. “El ambiente que hay en Twitter no es agradable para muchas personas: agresividad, negatividad... Conocer el algoritmo es fundamental para la transparencia. También autenticar a los usuarios puede ayudar mucho a evitar insultos, ataques... Porque muchos de esos ataques se esconden tras el anonimato”, expresa Doval. El hecho de poder conocer a cada una de las personas que hay detrás de las cuentas de Twitter ayudaría a evitar guerras de tuits en esta red social. Pero la tarea no es fácil. Se verá con el tiempo si la transparencia tanto en algoritmos como en usuarios es posible.

Compra del Washington Post en 2013

Doval recuerda que en 2013 Jeff Bezos compró el Washington Post. “El Washington Post estaba en bolsa. Bezos lo quitó. Compró toda la propiedad y la operación le salió bien. Había un temor por la intervención o personalización de contenidos. Pero salió bien. Dejó autonomía a los gestores para que pudieran seguir con el producto. Esto fue una especie de vuelta al gran periodismo del siglo XIX y XX: dueños, fortunas individuales que se hacen con un medio para ofrecer un producto de calidad”, describe Doval como ejemplo de una operación que, pese al temor global, “salió bien”.

MONTSE DOVAL, PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y EXPERTA EN REDES

"La agresividad en Twitter bajo anonimato es un problema grave"

Intervenir menos en la moderación de contenidos e incrementar así la libertad de expresión en la red, hacerla más democrática, en teoría. Evitar cuentas sin identificar, es decir, que detrás de cada perfil exista una persona. De este modo, las intervenciones serán más humanas. Y quizás así sea más difícil el insulto, la agresividad, la actividad de ‘trolls’, de ‘haters’ sin piedad... Son todo suposiciones de lo que puede pasar a partir de ahora, tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk. O al menos es lo que ha trascendido entre los planes del magnate para la redefinición de esta red social. Habrá que esperar para ver si los tiros realmente van por ahí.

–¿Qué ventajas e inconvenientes ve en la compra de Twitter por parte de Elon Musk?

–En cierto modo me recuerda a la compra del periódico ‘Washington Post’ por parte de Jeff Bezos en 2013. Musk es ahora el hombre más rico del mundo, compra Twitter y me viene a la cabeza esa operación previa. Pero Twitter no es un medio de comunicación. Es parte del ecosistema comunicativo periodístico.

–Con muchísima influencia, además...

–Tiene muchísima importancia en el ecosistema periodístico. Hay algunas cuestiones que iban mal.

–¿Cuáles?

–Es un mal negocio. Hace mucho que no innova. Hay cuestiones que funcionan mal, como los ‘trending topic’, por ejemplo. Algunos son absolutamente irrelevantes, teniendo en cuenta lo que sucede en una sociedad. Además, los gestores principales de Twitter no usan Twitter. Decía la persona que ponía el foco en este detalle, que escribió sobre esto en la revista ‘The Atlantic’: es como si tú vas a un restaurante en el que la gente que lo lleva no come nunca allí. No tiene ni idea de si el menú gusta a la gente, por qué ni por qué no. Musk, por ejemplo, sí es usuario habitual de Twitter.

–Entre los planes para la modernización de la red que han trascendido con esta operación de compra: libertad de expresión, desvelar algoritmos... ¿Los ve viables?

–Habla de intervenir menos en la moderación de contenidos. Le parece que se ha ido demasiado lejos y que debe prevalecer la libertad de expresión. Twitter es una plaza pública en la que no tendría que intervenir nadie a no ser que haya una agresión. Otro reto: mejorar los algoritmos de detección de bots (cuentas falsas), autenticar a todos los humanos y hacer públicos los algoritmos de la red.

–¿Es posible dar a conocer los algoritmos de funcionamiento de la red o puede ser contraproducente?

–Me parece muy interesante este tema. Desvelar cómo funcionan los algoritmos para mejorar la confianza de los usuarios. Twitter no es neutro a la hora de tratar a los usuarios. Un tuit puede permanecer oculto para una persona (porque no tuitea habitualmente sobre ese tema) y para otra no. Esto estaría genial. La intención también es hacer público cómo se crean los ‘trending topic’, también es interesante porque son mejorables.

–¿Y los perfiles falsos: se podrá obligar a que todas las cuentas sean de personas?

–Autenticar a todos los humanos es muy interesante. También es complicado porque puede haber muchas personas interesadas en mantener el anonimato y no estar dispuestas a pasar ninguna autenticación a través de móvil o por cualquier otra vía. Digo interesante en el sentido de humanizar más la conversación. Además, uno de los grandes problemas de Twitter es el abuso, acoso, insulto... y en todo esto tiene mucho que ver el tema del anonimato, ya que muchos se amparan en esto, en la no identificación, para el insulto.

–Trump ha dicho que no piensa volver a Twitter, tras conocerse su adquisición por parte de Musk.

–Trump ha dicho que no va a volver aunque se lo pidan. Trump, al igual que Musk, son personalidades bastante caóticas. Los dos. De todos modos, su personalidad es impredecible. Quiero decir, que puede volver a redes si ve que le interesa y dejar atrás la que está creando que, por cierto, no va bien. No puede haber nadie que asegure en estos momentos lo que va a hacer.