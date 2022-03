Más de 200 estudiantes esperan su turno en atención psicológica en los campus

Bloqueos, ansiedad, falta de concentración… La pandemia ha dejado efectos devastadores en el estado anímico de muchas personas. Una vez avanzada la misma (en 2021) se disparó el número de consultas a profesionales de la salud mental. Dada la situación y la demanda de ayuda, las universidades pusieron en marcha sus propios servicios de atención psicológica. Desde finales de 2020 y principios de 2021 son muchos los alumnos/as atendidos (más de 700 entre las tres universidades gallegas) y en estos momentos ya son más de 200 estudiantes los que han solicitado esta ayuda y están en lista de espera, aguardando turno.

En la Universidad de Vigo (UVigo), por ejemplo, ya existía un servicio de atención psicológica previo, desde hace 25 años, que se ha reforzado con la pandemia. En la Universidade de Santiago (USC) se puso en marcha en mayo de 2021. “Los estudiantes vienen demandando un servicio de atención psicológica desde hace muchos años. Han sido las circunstancias actuales las que han llevado a crearlo. Ha sido la gerencia de la USC, responsable de coordinar todo lo relacionado con el coronavirus. Surge para atender las consecuencias psicológicas derivadas de la pandemia”, expresa Ana López, psicóloga general sanitaria y coordinadora del servicio. Con ella, para atender a la comunidad universitaria que lo necesita, están dos psicólogas más. De momento, hasta febrero de 2022, “llevamos más de 150 personas atendidas con un total de 574 sesiones individuales realizadas”. En lista de espera son, en la actualidad, 155.

“Nosotras nos centramos en la problemática que interfiere en el rendimiento académico. Fundamentalmente problemas de ansiedad, depresión, dificultades para concentrarse, problemas de aislamiento… Para aquellas demandas que no entran en nuestro foco de atención se les da información acerca de qué recurso puede ser el más adecuado”, añade López. “Los estudiantes contactan con la unidad a través de correo electrónico, se analiza cuál es su demanda, se evalúa y se realiza la intervención o, en el caso de que la demanda no se enmarque en el objetivo de la unidad (por ejemplo, problemas de alimentación), se le da información sobre dónde podría atenderse”, comenta López. Según sus palabras han sido dos años de pandemia “muy duros para toda la población en general, pero las personas que se encuentran en la etapa universitaria están en un momento clave para establecer nuevas relaciones sociales”. “Marca el momento de empezar una vida lejos de la familia y amigos de la infancia y justamente las relaciones sociales son lo que más se ha visto perjudicado con esta pandemia. Además, en esta etapa es el momento de realizar planes de futuro, tanto a nivel personal como profesional, y en estos momentos es muy difícil saber qué es lo que va a suceder”, cuenta López, y añade: “a todos nos resulta complicado afrontar la incertidumbre y la situación que estamos viviendo; y la invasión de Ucrania no ayuda a que esto mejore”.

“Afrontemos”

En la Universidad de A Coruña el servicio de atención psicológica, que dirige el profesor Valentín Escudero, se puso en marcha en noviembre de 2020. Desde entonces han atendido a unos 330 alumnos/as y son algo más de 40 los que esperan su turno (entre un mes y cinco semanas aproximadamente). El servicio se llama “Afrontemos”. Es un equipo de profesionales con experiencia en estos casos. Hay un máximo de sesiones: seis.

Desde que comenzó la pandemia se atienden entre 7 y 10 casos al mes en la UVigo

En la UVigo, el servicio de atención psicopedagógica a estudiantes por el tema de la pandemia es una acción más dentro del plan de apoyo y atención a la diversidad que se desarrolla desde la UNATEN (Unidad de apoyo a la atención a la diversidad de la Universidad de Vigo). “Todas las personas podemos precisar apoyo en algún momento de nuestra vida académica y, en caso de algunos estudiantes, la situación excepcional derivada de la pandemia es una barrera para su aprendizaje”, cuenta Maribel Doval, vicerrectora de Responsabilidad Social, Internacionalización y Cooperación de la UVigo.

La ayuda es presencial pero también puede ser telemática, a demanda del estudiante. “Durante el confinamiento se reforzó este servicio”, indica. El gabinete psicopedagógico está abierto a cualquier estudiante matriculado en la universidad y presta especial atención a los alumnos inscritos en el programa de atención a la diversidad (PIUNE). Desde que comenzó la situación de pandemia desde UNATEN se han derivado al gabinete alrededor de 7-10 casos al mes por temas de salud emocional relacionados con la pandemia. Pero los alumnos también están acudiendo libremente al gabinete si perciben problemas de gestión emocional, miedo al COVID, preocupación y miedo a salir de casa o conflictos interpersonales con los compañeros de piso o con la propia familia… cuestiones que les están afectando mucho en los estudios, explican desde la UVigo.