Galicia levanta las limitaciones de horario pero mantiene el pase COVID en la hostelería

El 25 de enero, había 67.957 infectados de COVID en Galicia. Nunca había habido tantos contagiados en la comunidad en toda la pandemia. Ayer eran 49.182. Un 30 por ciento menos. La sexta ola está en fase de desaceleración y por ello la Xunta ha decidido levantar las restricciones horarias a la hostelería a partir de la medianoche del sábado. Cada establecimiento cerrará a la hora que le corresponda según su licencia, es decir, recuperan el servicio prepandemia.

“No habrá restricciones de horario para la hostelería” desde las 00 horas del 12 de febrero, anunció ayer el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello de la Xunta. Argumentó la decisión porque la evolución de la pandemia es “a la baja, lenta pero segura”.

Actualmente, bares, restaurantes y cafeterías pueden abrir hasta la 1:00 durante la semana y hasta la 1:30 durante el fin de semana. Por su parte, pubs y discotecas tienen estipulado su cierre a las 4:00 entre semana y a las 5:00 los fines de semana. En cuanto a los aforos, en una misma mesa se pueden juntar un máximo de ocho personas en el interior y de 15 en el exterior.

En todo caso, la Xunta mantiene la obligación de presentar el pase COVID para entrar en el interior de un local para tomar un café, cenar o tomarse una copa. Feijóo explicó que no se puede “pasar de todo a nada”. Con Galicia, otras seis autonomías también exigen todavía el pasaporte COVID.

El Gobierno gallego ya ha solicitado al TSXG la autorización para prorrogar la vigencia del certificado COVID hasta el día 26, porque, según Feijóo, “molesta poco a los ciudadanos” y “es bueno para favorecer la vacunación”.

Sin embargo, ayer mismo la Federación de Hostelería de Pontevedra (Feprohos) solicitaba a la Xunta que no se prorrogue la exigencia del certificado COVID, pues supone una “sobrecarga de trabajo” en las pequeñas y medianas empresas y “no tiene efecto” en la reducción de la transmisión del virus. “Es por ello que en la mayoría de las comunidades autónomas actualmente no está vigente. Mientras que Extremadura, Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha nunca lo han aplicado, en el País Vasco, Asturias, Cantabria y Cataluña lo acaban de retirar”, subrayaron.

Los hosteleros de Pontevedra lamentan que se mantengan unas medidas que continúan situando al sector de la restauración “en el foco del problema sanitario”.

La Xunta aconseja la mascarilla en el patio hasta tener las dos dosis

Prefería mantener la obligación del cubrebocas en los recreos, pero sus letrados le advirtieron de que no se puede ir contra un real decreto

La Xunta recomienda seguir usando la mascarilla en el recreo de los colegios, por lo menos hasta que los alumnos tengan la pauta completa de la vacuna, cuya segunda dosis comenzó a administrarse esta semana a los niños y niñas de 5 a 11 años.El Gobierno de Feijóo aclaró su posición el mismo día que entraba en vigor el real decreto que libera de la obligación de emplear el cubrebocas en exteriores y cuando nueve comunidades ya han secundado al Gobierno de Sánchez y apostado por no exigir la mascarilla en los patios escolares. La Xunta prefería mantener la obligación, pero la Asesoría Jurídica del Ejecutivo autonómico “planteó dudas sobre la posibilidad de actuar en contra del criterio del real decreto” que pone fin a esta obligación en espacios al aire libre. Por ello, ayer emitió un comunicado en el que aclaraba su posición, pues en los centros educativos había confusión al respecto. El Gobierno gallego no puede exigir su uso en los patios, pero lo recomienda y deja la decisión en manos de los padres, que son los tutores de los niños. Los profesores solo pueden trasladar el consejo de las autoridades. Es decir, los padres deciden si los niños se guardan la mascarilla o no al bajar al patio. La recomendación no se ciñe a los patios escolares, se extiende a “aquellos lugares donde se puedan producir agrupaciones de un número importante de personas en espacios limitados”. En la rueda de prensa posterior al Consello, Feijóo criticó la “falta de concreción” del Gobierno e informó de que la Xunta ha dirigido sendas cartas al Ministerio de Sanidad y al de Educación para preguntar “si se entiende por derogado el protocolo educativo que rige por el COVID”, ya que cree que “contradice” el levantamiento de la prohibición de la mascarilla. También explicó el titular de la Xunta que lanza la recomendación de usar la mascarilla en los patios porque así se lo han propuesto sus asesores. Los expertos del subcomité clínico, que se ha reunido estos días, han considerado que es aconsejable seguir con la mascarilla donde haya un número elevado de personas que compartan un mismo espacio exterior, especialmente si en ese espacio se toman bebidas o alimentos. Ante la polémica de la Xunta con el Gobierno central, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dejó en manos de los “expertos” las decisiones sobre el uso de la mascarilla y señaló que le gustaría que “no se usase como un elemento más de controversia política y confrontación estéril”. “Sobre todo, creo que estamos viendo que, fundamentalmente, lo que necesita el país es que se refuerce la sanidad pública, porque no puede ser que frente a una pandemia, acabemos viendo como la sanidad pública sale deteriorada”, lamentó. Por su parte, el delegado del Gobierno, José Miñones, pidió “trasladar un mensaje de unidad” a la ciudadanía en cuanto a las normas sanitarias y “respetar siempre las decisiones de los comités de expertos”.