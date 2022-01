El doctor Bruce Aylward, asesor sénior de la Organización Mundial de la Salud (OMS), no cree que la variante ómicron vaya a ser la última del virus del COVID-19, por lo que advirtió de la posibilidad de que en el futuro surja una más mortal mientras siga circulando el virus. “Ómicron probablemente no será la última variante. No lo sabemos aún, pero cuanto más circule el virus, más posibilidades hay que de que surja una nueva variante más mortal que ómicron”, aseveró.

Aylward se mostró impresionado con la gran crecida de ómicron: “La curva de la epidemia es asombrosa. En 30 años trabajando con enfermedades infecciosas nunca había visto nada igual. Hay que hacer todo lo posible para frenar los contagios”. Por su parte ,el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, incidió en el riesgo que supone la población sin vacunar. “No podemos poner fin a la fase aguda de la pandemia a menos que cerremos la brecha de vacunación”, asegurón en alusión a las bajas tasas de vacunación en los países más pobres.