Las clases empiezan el lunes y los menores de 12 años que sean contacto se aislarán

Las clases comenzarán en las fechas previstas y serán 100% presenciales. Tras plantearse la opción de retrasar la vuelta al cole unos días, Gobierno y comunidades zanjaron ayer dudas: se mantiene el día previsto (el lunes día 10 en el caso de Galicia) y aguardan “una vuelta al cole tranquila y segura; prudencia sí; alarmismo, ninguno”, según expresaron ayer las ministras de Educación y Sanidad, Pilar Alegría y Carolina Darias en comparecencia pública junto al titular de Universidades, Joan Subirats.

Las ministras aseguraron que ha quedado demostrado que los centros educativos son “lugares seguros” y así esperan que siga siendo pese a que la situación, en estos momentos, es de un elevado número de contagios debido a la variante ómicron (la propia ministra Darias indicó que la incidencia seguirá creciendo en las próximas semanas) y también existe incertidumbre sobre el número de docentes de baja tras las actuales vacaciones de Navidad.

Medidas como hasta ahora

Darias señaló que han de cumplirse las medidas como hasta ahora:

ventilación cruzada,

entradas escalonadas,

grupos burbuja en infantil,

lavado continuo de manos

y uso de mascarilla (“también en los patios”, el tiempo que dure la alta transmisión del virus),

además de continuar con la vacunación.

De momento y a la espera de que la Comisión de Salud Pública actualice medidas, según apuntó Darias, el ámbito educativo seguirá el protocolo de cuarentenas de la población general, que se ha ido adaptando, “se pasó de 10 a 7 días de aislamiento”.

Menores y mayores de 12 años

Pendientes de que el Gobierno indique las nuevas condiciones, la Xunta aplicará los criterios existentes. Aclaró ayer que se mantienen las cuarentenas para los menores de 12 años que sean contacto estrecho con un positivo (por una cuestión de cobertura vacunal), que será de 7 días y 3 de vigilancia activa. En caso de contacto estrecho con un positivo para personas de 12 o más años, como están vacunados, no tendrán que hacer cuarentena si no tienen síntomas.

Los test gratuitos no son obligatorios para volver a clase

La Consellería de Sanidade, que ayer mismo avanzaba que incorporará 86 médicos jubilados al Sergas para reforzar Primaria, defendió la vuelta presencial pero pide al Ministerio que actualice el “protocolo” para la vigilancia de casos positivos y que aclare el tema de las cuarentenas. Sanidade anunció ayer que ofrecerá otro test gratuito para niños de entre 5 y 11 años a partir del día 7 (viernes). Será a través de las farmacias adheridas al programa segundo test de antígenos gratis. Lo expresó el titular de Sanidade, Julio García Comesaña, que destacó que la Xunta sigue con la búsqueda activa de casos en un rango de edad sin pauta completa. El test podrá recogerse con la tarjeta sanitaria en dichas boticas. Sanidade puntualiza que no son obligatorios para volver al colegio.

Comesaña reclama al Gobierno que se envíe a las comunidades un “protocolo actualizado” antes del día 10 de enero. A los mayores de 12 años que tengan síntomas “por supuesto, se harán PCR o autotest”, indicó Comesaña, y en caso de que sean positivos se aislarán. Pide que se fije un “criterio común para todo el Estado”.

¿Sin cuarentenas en Infantil y Primaria?

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se refirió ayer al borrador de propuestas de Sanidad que circuló el lunes y al que tuvo acceso Europa Press, que planteaba que los contactos estrechos en Infantil y Primaria no tendrían que guardar cuarentena y ampliaba la consideración de brote a 3 o más casos en colegios e institutos, entre otras propuestas. Este documento no se abordó durante la reunión de ayer, pero la ministra confirmó que algunas comunidades han planteado algunas de esas propuestas, como aquellas relacionadas con las cuarentenas. Según indicó, el documento “está siendo objeto de estudio”.

¿Qué plantea? Esta ‘Guía de actuación ante la aparición de casos COVID-19 en centros educativos’ establece modificaciones con respecto a los protocolos adoptados con anterioridad (hay que tener en cuenta que se trata de un borrador):

Prueba diagnóstica. No se tomarán acciones en relación a casos sospechosos de COVID dentro de los centros educativos hasta que no se obtenga resultado positivo en una prueba diagnóstica. De este modo, “la actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene” hasta contar con el resultado del casos sospechoso.

No se tomarán acciones en relación a casos sospechosos de COVID dentro de los centros educativos hasta que no se obtenga resultado positivo en una prueba diagnóstica. De este modo, “la actividad docente continuará de forma normal, extremando las medidas de prevención e higiene” hasta contar con el resultado del casos sospechoso. Exentos los más pequeños. En caso de contactos fuera del centro, los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso sí permanecerán en cuarentena. Estarán exentos, todos los contactos estrechos de Educación Infantil y todos los contactos estrechos tanto de los grupos de convivencia estable como de los grupos no organizados como GCE de Primaria, independientemente de si están vacunados o no.

En caso de contactos fuera del centro, los familiares no vacunados convivientes del caso sospechoso sí permanecerán en cuarentena. Estarán exentos, todos los contactos estrechos de Educación Infantil y todos los contactos estrechos tanto de los grupos de convivencia estable como de los grupos no organizados como GCE de Primaria, independientemente de si están vacunados o no. ¿Un brote? El borrador amplía a 3 los casos para considerar la existencia de un brote. “Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico”, indica el texto.

El borrador amplía a 3 los casos para considerar la existencia de un brote. “Se considerará brote cualquier agrupación de 3 o más casos con infección activa en los que se haya establecido un vínculo epidemiológico”, indica el texto. Pasos. Ante la detección de un brote, se procederá al aislamiento domiciliario de los casos y la identificación de los contactos. “La actuación en los contactos será la misma que ante la detección del segundo caso en el aula, es decir, se procederá a la cuarentena de los contactos estrechos no vacunados y el resto del aula continuará con la actividad docente habitual. En el caso de Educación Infantil se cuarentenaría a todo el grupo burbuja”, apunta.

A por más de 90.000 niños con dosis en Galicia para volver al cole

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y el secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila, indicaron ayer que con el actual ritmo de vacunación y las dosis que reciban en unos días prevén una vuelta a las clases con un 80 o 90% de los niños de 5 a 11 años con una dosis. Un total de 56.700 menores de 12 años ya tienen una dosis en la comunidad gallega, según indicaron. Con la jornada de ayer y hoy se pondrá la primera dosis a otros 36.200 de entre 7 y 9 años. Si se cierran o no aulas y colegios cuando se detecten positivos, según Sanidade, se valorará en cada caso, así como la consideración de contacto estrecho (lo decidirán Sanidade y los centros). La ministra de Educación, Pilar Alegría, destacó el ritmo de vacunación de España y la titular de Sanidad, Carolina Darias, indicó que en el tramo de 12 a 19 años (Secundaria y Bachillerato): el 86,6% de los jóvenes tienen pauta completa. En el tramo de 5 a 11 años: el 28,8% (la primera dosis).

Un segundo examen para universitarios ausentes por COVID

Si un universitario no puede examinarse por motivos de aislamiento por COVID, el Gobierno estudia la forma de que no pierda la convocatoria y pueda presentarse en otro momento. El ministro de Universidades, Joan Subirats, explicó ayer que su cartera está trabajando para que los estudiantes infectados con el coronavirus no pierdan la convocatoria de examen y tengan la posibilidad de buscar una segunda oportunidad. En la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, la Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, Subirats afirmó que están hablando con los rectores para esa segunda oportunidad. Subirats calificó de “indiscutible” el valor de la presencialidad en cualquier edad, también de los universitarios. “Las universidades están preparadas claramente para afrontar este tema. En breve entrarán en exámenes y no será hasta la primera o segunda semana de febrero que comenzarán las clases. La lógica de la presencialidad la vamos a aplicar tanto en los exámenes como en las clases”, dijo.