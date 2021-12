El cómic gallego ya tiene su historia

El interés contemporáneo por el cómic no siempre ha sido el que es. Relata el profesor y experto en cómic Octavio Beares (Oviedo, 1970) que la atención ha crecido “sin freno” entre todo tipo de lectores desde que en 1992 el álbum “Maus”, de Art Spiegelman, recibía el Pulitzer.

No obstante, fue en la visita a la exposición “As orixes do cómic en Galicia”, ese mismo año y en la Cidade da Cultura en Compostela, cuando Beares comenzó a sopesar el indagar en los anales de las viñetas.

El trabajo de varios años, tras búsqueda incesante en archivos y diferentes fondos, se condensa ahora en el libro “A historia do cómic en Galicia” (Galaxia). El libro –que será presentado hoy viernes 17, a partir de las ocho de la tarde en la Libraría Cartabón en Vigo– exhibe una edición magnífica, en color, y con “material inédito”, destaca el autor quien señala: “El material gráfico del libro es un hito”.

Al contrario de lo que han defendido hasta ahora muchos autores de que el cómic gallego nació en los años 70 del pasado siglo, Beares defiende que, para él, el primer cómic en gallego –protohistorieta, lo define– lo firma Román Navarro García en “El Domingo. Pasatiempo Semanal Ilustrado”, una publicación coruñesa que aparece en 1880, con una ilustración en doble página con dos estampas de escenas de contraste. En una, se lee “Amor que muere” y muestra una pareja en la senectud cada uno absorto en su quehacer sentado frente al otro. En la otra, se ve a un joven cortejando a una chica en un salón, ambos prestando enorme atención al otro.

Sin embargo, para Octavio Beares, hay que fijarse también en las primeras obras maestras del cómic gallego, entre las que sitúa “Discurso d’autualidade d´un calvo moi patilludo a quen chama a vecindade don Sexismundo... o peludo”, publicada en “O Galiciano” en 1888.

Si hay un trabajo que le ha llamado especialmente la atención y que responde perfectamente a la idea de cómic que tenemos hoy en día es “Viax’o Olimpo”, también aparecido en “O Galiciano” en 1889 pero firmado por Fuentes y que narra la aventura del campesino Roque Rato a raíz de encontrar un mensaje en una botella.

“Aparecen las primeras viñetas de la historia en un número y pone que continuará, para en el siguiente proseguir. Esto es algo excepcional en la época”, subraya Beares, quien resalta el misterio que sumerge al autor. “Daniel Buján sostiene que puede ser un ilustrador portugués”, indica, pero lo cierto es que no hay rastro de él, por lo que el autor invita a investigar. “Yo no he encontrado nada de él”, lamenta.

Beares se fija también en el cómic en la emigración como “Contra la peste bubónica” de José María Cao en “Caras y caretas” en 1899, a todo color y con ocho viñetas realistas y muy trabajadas.

“Hay una escena muy fuerte” del noveno arte en Galicia, dice Beares

“A historia do cómic en Galicia” busca también en la larga noche pétrea de la dictadura resaltando cómo en 1959 arrancaba en FARO DE VIGO el suplemento “Festivo Color”, una cabecera para los lectores más pequeños de los hogares con pasatiempos e historietas de la mano de autores no gallegos y con estética Bruguera.

Sin embargo, será en los años 80 cuando se produzca el despertar del letargo con Xaquín Marín como abanderado con una forma de ilustrar que semeja en los volúmenes al trabajo de cantería.

El libro también analiza los tiempos actuales. Para Beares, que colaboró en la página de cómics en el suplemento VISADO de FARO, hoy en día nos encontramos “en la edad dorada del cómic gallego. Hay una escena muy fuerte” gracias, según su punto de vista, al trabajo durante años de salones como el todavía incombustible Viñetas desde o Atlántico. Preguntado por el futuro de la historieta tras estos tiempos de COVID, el autor responde que es “un enigma” ante el encarecimiento del papel en un contexto universal igual. No obstante, como luz, destaca la cantera rica de autores que hay, tanto femeninos como masculinos, por lo que defiende “la esperanza” para el sector.