La enseñanza de la religión islámica en centros de Baleares se aplaza a octubre por falta de profesores

Una de las novedades del curso escolar que acaba de empezar es que por primera vez se impartirá a modo de prueba piloto la enseñanza de la religión islámica en colegios públicos de la isla, concretamente en los centros de Lloseta, ses Salines y Colònia de Sant Jordi. No obstante, la materia no empezará a enseñarse en las aulas hasta el próximo mes de octubre, según explicaron ayer fuentes de la dirección del colegio Es Puig de Lloseta, debido a que la conselleria de Educación todavía no ha asignado a los profesores que deben impartir las clases de religión islámica. «Estamos pendientes de que la Conselleria nos diga cuándo hay que empezar, todavía no tenemos maestros», señalaron.