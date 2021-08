La cara y cruz de la pandemia en Galicia: 45 concellos sin peligro y 40 en máximo riesgo

La comunidad avanzan en la desescalada desde mañana con apenas 200.000 gallegos con restricciones elevadas

Los gallegos con restricciones altas pasarán desde mañana de 1,7 millones a 200.000 en solo un mes. Un síntoma de que la quinta ola de la pandemia del coronavirus está en claro retroceso, aunque el puente festivo de mediados de mes haya ralentizado la caída de la curva de contagios. En todo caso, la situación no es homogénea. Galicia tiene una incidencia a 14 días de 314 casos por cada cien mil habitantes, lo que mantiene a la comunidad en riesgo muy alto. En un extremo se sitúan 40 municipios con más de 500 contagios por cada cien mil habitantes. Tienen un riesgo extremo de infección y son Redondela, Pazos de Borbén, A Lama, A Golada, A Cañiza, Vilariño de Conso, Viana do Bolo, A Veiga, Porqueira, A Mezquita, Xunqueira de Espadanedo, Beade, Avión, Baralla, Rábade, A Pontenova, A Pastoriza, Monterroso, Monforte de Lemos, Meira, Cervantes, Castro de Rei, Begonte, Cariño, Zas, Trazo, Toques, Pontedeume, Ordes, Muxía, Melide, Laxe, Frades, Fisterra, Curtis, Coirós, Cabana de Bergantiños, Boimorto, Betanzos y Ares.

En todo caso, el Sergas solo coloca en nivel máximo de restricciones a Ordes y Monforte, pues tiene en cuenta el índice de la incidencia a catorce días y otros factores. En estos concellos, la hostelería está cerrada en su interior y las terrazas al 50% y los locales de ocio nocturno solo puedan abrir sus terrazas con un aforo del 75%. En nivel alto, están desde mañana 30 municipios, en el medio 56 y en el bajo-medio, el resto: 225.

En el lado opuesto a los 17 municipios con riesgo muy alto, hay 45 municipios con menos de 25 casos por cada cien mil habitantes en las dos últimas semanas, un índice en el que el Ministerio de Sanidad ya no habla de riesgo y sí de “nueva normalidad”. Se trata de Valga, Ribadumia, Portas, Moraña. O Covelo, Campo Lameiro, Rairiz de Veiga, Quintela de Leirado, Punxín, Pontedeva, Petín, Pereiro de Aguiar, Parada de Sil, Paderne de Allariz, Oímbra, Maside, Manzaneda, Lobios, Lobeira, Leiro, O Irixo, Esgos, Chandrexa de Quiexo, Cenlle, Castro Caldelas, Castrelo de Val, Cartelle, Vilar de Santos, Vilamarín, Verea, A Teixeira, San Amaro, Ríos, San Xoan de Ríos, Ramirás, Castrelo de Miño, A Bola, Os Blancos, Baltar, Arnoia, Ribas de Sil, Portomarín, As Nogais, Negueira de Muñiz, Muras, Xove, Guntín, Somozas, San Sadurniño, As Pontes de García Rodríguez, Paderne, Monfero, Lourenzá, Mañón y Cedeira. La mayoría son concellos pequeños, del rural y de las provincias de Lugo y Ourense. De ellos, 42 no han tenido un solo contagio nuevo en los últimos catorce días, con los datos actualizados a día de ayer por la Consellería de Sanidade.

Además hay otros diez municipios con riesgo bajo porque en las dos últimas semanas han registrado entre 25 y 50 infecciones por cada cien mil habitantes.

En todo caso, queda mucho que avanzar todavía para que las autoridades sanitarias den luz verde a nuevas medidas de desescalada. A principios de junio, los concellos sin nuevos contagios en catorce días eran 150, más del triple que en la actualidad.

La tasa de incidencia en la comunidad a catorce días estaba entonces por debajo de 50 casos y a siete días por debajo de 20 casos por cada cien mil habitantes. Había hacía tres meses 180 concellos que estaban en situación de nueva normalidad, pues registraban menos de 25 infecciones nuevas en los últimos catorce días. Ahora son 45. En el extremo opuesto, en riesgo alto y extremo solo había trece concellos.

Cinco días por debajo de los 500 contagios nuevos

Todos los indicadores COVID mejoran en Galicia: las infecciones activas no alcanzan las 9.500, con 294 menos que en la última jornada, los nuevos contagios continúan rondando el medio millar por quinto día consecutivo (498 en total) y la presión hospitalaria desciende también, aunque ligeramente (3 menos). La tasa de positividad baja hasta el 8,65%.

Según los datos de la Consellería de Sanidade, en las últimas 24 horas se confirmaron en la comunidad 498 contagios nuevos, la mayor parte de ellos registrados en las áreas sanitarias de Santiago y Lugo. Así, el área santiaguesa es la que más nuevos casos registra, con 107 en las últimas 24 horas, seguida muy de cerca por la lucense, con 102 infecciones nuevas. La de A Coruña roza, también, el centenar de casos, con 99 contagios nuevos, mientras que la de Vigo suma 75 casos; Ourense, 42; Pontevedra, 38; y la de Ferrol, 35.

Pese al incremento de pacientes en UCI, cuatro más en las últimas 24 horas (59 en total), en el cómputo global Galicia cuenta con tres hospitalizados menos al salir de las plantas convencionales siete pacientes, 215 en unidades COVID.

Desde el inicio de la pandemia, se han recuperado de la enfermedad 164.511 personas, de las que 790 recibieron el alta epidemiológica en las últimas horas. Por contra, han fallecido 2.553 contagiados. El último deceso es el de una mujer de 99 con patologías previas que falleció en el hospital Virxe da Xunqueira.