Un 20% de los gallegos sexagenarios están aún pendientes de la segunda dosis

La quinta ola continúa en una curva ascendente de contagios, protagonizados por la población joven, que en estos momentos es la que está más expuesta al SARS-CoV-2 al no haber accedido aún a las vacunas. El final del curso escolar y el inicio de las vacaciones de verano, con un incremento de la movilidad y los contactos sociales, están contribuyendo a que los casos positivos de gallegos de 12 a 19 y de 20 a 29 años se estén disparando. Sin embargo, estas dos franjas de edad no son las únicas que corren más riesgo de contagio por coronavirus. En España, buena parte de la población entre 60 y 69 años, que en su mayoría ha recibido la vacuna de AstraZeneca, aún no ha completado la pauta –el plazo recomendado entre las dos dosis de este preparado es de 10 o 12 semanas–, pese a ser considerada población vulnerable. Esto, junto a que ninguna vacuna tiene una efectividad del cien por cien, hace que la tendencia al alza de los contagios sea preocupante.

Según el último informe de la campaña de vacunación del Ministerio de Sanidad, con datos hasta el 11 de julio, el 95,1% de la población española de entre 60 y 69 años ha recibido al menos una dosis, mientras que solo el 70% cuenta ya con la pauta completa. El porcentaje de cobertura en esta franja de edad en Galicia es algo superior a la media nacional, aunque a pesar de esto, un 20,8% de los gallegos sexagenarios están aún pendientes de recibir la segunda dosis del laboratorio anglo-sueco. Según los datos del ministerio, el 96,5% de los gallegos de 60 y 69 años tienen al menos una dosis, es decir, 334.686 personas, mientras que el 79,2%, es decir, 274.594 personas, tiene la pauta completa y, por tanto, son vulnerables al COVID-19. Hay que destacar que los grupos más vulnerables están ya inmunizados; en un 100% en el caso de los mayores de 80% y en un 99,2% en el de los septuagenarios.

Asimismo, el 92,3% de los gallegos de 50 a 59 años ha recibido al menos una dosis (374.597 personas), así como el 85,6% de los de 40 a 49 (379.504), mientras del primer grupo han completado la pauta el 90,3% (366.502) y del segundo poco más de la mitad, un 55% (243,672).

La comunidad avanza también en la vacunación de la franjas de edad de 30 a 39 años y de 20 a 29, con un 38,1% (123.276 personas) y un 9,1% (20.981), respectivamente, con al menos una dosis, y un 12,8% (41.339) y un 8,4% (19.418), respectivamente con la pauta completa.

Según los datos actualizados ayer por la Consellería de Sanidade con registro hasta el cierre de la jornada de vacunación del lunes, el 61 por ciento de la población gallega perteneciente a los grupos prioritarios de vacunación tienen ya la pauta completa, lo que supone un total de 1.515.792 personas, 39.588 más que la jornada anterior. Hasta la fecha, se han administrado en la comunidad 3.146.502 dosis de las 3.218.085 recibidas, lo que supone 39.739 más puestas, según datos del Sergas.

Trabajadores esenciales

En cuanto a los vacunados por probabilidad de exposición, 72.936 trabajadores del ámbito sanitario han recibido al menos la primera dosis (+8) y 71.672 están inmunizados (+76). Asimismo, se ha administrado la primera inyección a 27.363 profesionales del ámbito sociosanitario (+5) y 26.706 cuentan con la pauta completa (+15). También han recibido como mínimo una dosis de la vacuna contra la Covid-19 en el conjunto de Galicia 44.782 trabajadores esenciales (+2) y 41.452 han completado el proceso (+276). En cuanto a las personas que han sido citadas a vacunarse por su edad, a 1.560.996 ciudadanos se les ha administrado al menos una dosis (+265) y 1.317.457 tienen la pauta completa (+39.193).