A pesar de que Rocío Flores ha dicho por activa y por pasiva que no pensaba hacer declaraciones sobre el debut de su madre, Rocío Carrasco, como colaboradora de 'Sálvame' y sobre la posibilidad de cruzarse con ella por los pasillos de Mediaset después de casi 9 años sin verse, la influencer ha roto su silencio este jueves en 'El programa de Ana Rosa' y, tranquila pero tajante, ha dejado claro que no piensa entrar en el juego de responder a cada cosa que su progenitora diga en su nuevo papel de defensora de la audiencia del programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

"No voy a volver a pasar por esto otra vez", comenzaba una afectada Rocío Flores, confesando que "bastante mal lo he pasado con todo este tema, bastante mal lo sigo pasando y no me quiero volver a ver en la tesitura de que cada vez que se den declaraciones tener que estar aquí contestando".

"Me quiero centrar en mí"

"Entiendo vuestro trabajo y he respetado lo que ha dicho cada persona en cada momento, respeto que cada uno haga con su vida lo que quiera, pero ahora que se me respete a mí. He antepuesto en todo momento a todo el mundo pero me quiero centrar en mí", señalaba, asegurando que "no voy a poner en juego mi salud por estas cosas y ya está". "Me quiero centrar en mi paz mental y en mi tranquilidad", añadía.

Además, y realizando esfuerzos por contener las lágrimas, Rocío ha dejado claro que no se va a producir el esperado reencuentro con su madre por los pasillos de Telecinco. "El encuentro no se va a producir y no porque yo haya pedido no coincidir con ella a esta productora, o a la cadena... pero no se va producir porque no se va a producir, pero no porque yo lo haya pedido", aseguraba, insinuando que habría sido su madre quien habría pedido no correr el riesgo de cruzarse con su hija en Mediaset.

"Estas cosas me duelen"

"No quiero contestar públicamente a qué haría si me encontrase a mi madre porque para mí esto no es un juego", ha afirmado abatida, desvelando que "estas cosas me duelen y creo que bastante llevo y he llevado para otra vez volver a lo mismo". Sin embargo, y sin poder evitarlo, la influencer ha asentido intentando contener las lágrimas cuando sus compañeros en 'El programa de Ana Rosa' le han dicho que cuando se reencuentre con su madre - algo que parece que no va a suceder a corto ni medio plazo por la falta de voluntad de Rocío Carrasco - seguro que se abrazan.