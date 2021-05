¿Para cuándo la vacunación de menores?

Estados Unidos autoriza ya el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes de entre 12 y 15 años. Fue la Agencia de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA) la que dio luz verde para este tramo de edad. ¿Para cuándo la vacunación de niños y adolescentes aquí? Expertos en epidemiología y vacunas nos aportan las claves.

“Los niños responden muy bien a las vacunas y no habrá ningún problema con la vacuna frente al COVID-19, de hecho en el estudio de Pfizer que ha permitido la aprobación hace unos días por la FDA de su uso en niños de 12 a 15 años (ya estaba autorizada para los de 16 y más años) se observó una eficacia del 100% y buena tolerancia”, expresa Juan Gestal, catedrático de Medicina Preventiva de la USC. “Pero para que comience a aplicarse en Estados Unidos es necesario que se pronuncie el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) en cuanto a su recomendación para este grupo de edad y las pautas de cómo hacerlo. Pfizer también está estudiando su eficacia y seguridad en niños de seis meses a 11 años y comunicó que tiene previsto solicitar en septiembre su uso para niños de 2 a 11 años. En nuestro país, el Hospital 12 de Octubre tiene previsto comenzar en este mes dos ensayos clínicos con las vacunas de Pfizer y de Janssen en niños y adolescentes de 0 a 18 años sanos y con patologías crónicas”, añade este experto gallego.

Federico Martinón, jefe del servicio de Pediatría del área sanitaria de Santiago de Compostela y O Barbanza y uno de los mayores especialistas en vacunas del país, apunta que la vacunación del paciente pediátrico no está en los grupos prioritarios “porque afortunadamente la enfermedad es mucho más leve y el papel de niños y adolescentes en la cadena de transmisión no parece tan importante como a priori resulta en otras enfermedades infecciosas, comparativamente”. “Ningún fármaco ni ninguna vacuna se va a utilizar en ningún grupo de edad en el que no haya sido probado específicamente. Siempre que la vacuna haya cumplido los requisitos científico-técnicos para ser aprobada por los comités reguladores, ya se puede utilizar”, expresa Martinón.

Roi Piñeiro, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital General de Villalba (Comunidad de Madrid), recuerda que “por suerte, el SARS-CoV-2 no ha causado graves daños en la población infantil, en comparación con otros grupos etarios, sobre todo mayores de edad”. “Sin embargo, eso no quiere decir que la COVID-19 no pueda producir cuadros graves en pediatría. Se ha definido el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pedriátrico vinculado a SARS-CoV-2 (SIM-PedS), infrecuente, pero que precisa en muchas ocasiones el ingreso en Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos y, en muy pocos casos, es también causa de mortalidad. Los más pequeños también tienen derecho a estar protegidos, con independencia que la COVID-19 no sea, en general, grave en niños. Desde el punto de vista epidemiológico, los niños también pueden transmitir la enfermedad. Por tanto, dentro de una estrategia global de salud pública dirigida a la prevención, los menores de edad también deben ser inmunizados para reducir la transmisión de la COVID-19. Es algo lógico y la mayoría de los científicos están de acuerdo en este punto”, expresa Piñeiro. Según este facultativo, “desde el punto de vista ético, se está investigando de forma correcta”. “Los niños no son adultos en pequeño, y los resultados de ensayos clínicos en adultos no deben ser extrapolados a la población infantil. La investigación en niños también es necesaria. Sin ensayos clínicos pediátricos que determinen la calidad, eficacia, seguridad y efectos secundarios de un medicamento, este no debería ser autorizado para su uso en niños. En el caso de las vacunas frente a la COVID-19, estos ensayos ya se están realizando o incluso ya han finalizado”, describe Piñeiro.

Turno de la agencia europea

“En algún momento, aunque no sea prioritario, hay que vacunar a los niños y adolescentes”, apunta Martinón. Añade que dejar sin vacunar a menores sería dejar a un 25% de la población sin inmunizar y no tendría sentido en la estrategia de vacunación. Igual opina Belén Fernández, madre de un chico de 17 años y una chica de 14. “Me parece bien que se vacunen y es lo más coherente; no tendría sentido dejar a una parte de la población sin vacunar. Desde mi punto de vista, será una vacuna más”, expresa esta madre.

Los expertos no se atreven a concretar fechas. “Tendrá que pronunciarse la EMA (Agencia Europea de Medicamentos), que de momento aún no lo ha hecho, si bien se espera que sea pronto, y posiblemente en España se pueda vacunar a los adolescentes de 12 a 18 años antes del inicio del próximo curso escolar. Es lo deseable”, apunta Gestal.

“Entiendo que en breve. La FDA ya ha autorizado el uso de Comirnaty en menores entre 12 y 15 años –señala Piñeiro–. Lo lógico es que la EMA lo autorice también en los próximos días y también se irán considerando otras vacunas y otras edades. ¿Qué hará nuestro Gobierno? No lo sé. Yo siempre confío en que tengan la mejor asesoría científica posible y tomen decisiones según dicte la evidencia. Mi opinión al respecto está clara: no constituyen un grupo prioritario en la actualidad, pero también deberán ser vacunados en un futuro próximo, en beneficio de todos”.