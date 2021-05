El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apeló a la “responsabilidad y conciencia cívica” de todos los grupos parlamentarios para aprobar por “unanimidad” la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que “destierra” del texto el término “disminuidos” y reconoce los derechos y deberes de las personas con discapacidad.

“Aspiramos y no me cabe duda de que va a ser así, a contar con la aprobación unánime. Va a ser un gran triunfo para el movimiento de la discapacidad”, subrayó Sánchez en un acto con motivo de la reforma del artículo 49, en el Palacio de La Moncloa. El presidente precisó que para conseguir la igualdad y la plena inclusión de las personas con discapacidad es necesario “facilitar la accesibilidad universal eliminando barreras no solo físicas sino también mentales”.