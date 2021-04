Un cambio de roles: es vez de escuchar a sus feligreses este párroco decidió 'confesarse' él durante su última eucaristía. A modo de despedida, Riccardo Ceccobelli, de 41 años, anunciaba que colgaba la sotana: "Estoy enamorado. Quiero intentar vivir este amor". Así anunciaba que dejaba el sacerdocio en la misa dominical de la localidad de Massa Martana, en pleno corazón de Italia.

Entre los asistentes a la liturgia y que recibió la noticia en ese momento se encontraba el obispo, Gualtiero Sigimondi. Eso no fue impedimento para que Ceccobelli dejase clara su postura: "No puedo evitar seguir siendo coherente, transparente y correcto como siempre lo he sido hasta ahora".

Sin embargo, la noticia no pilló por sorpresa a sus feligreses. Según apuntan a medios locales "la noticia estaba circulando". El sacerdote ha sido suspendido ya de su servicio y ya se ha puesto en marcha los trámites para devolverlo al estado laico.