Galicia, siempre con la hora cambiada

Este fin de semana pasamos al horario de verano: en la madrugada del sábado 27 al domingo 28 adelantaremos los relojes una hora. "A las dos serán las tres" y "dormiremos una hora menos" serán las expresiones más repetidas estos días. Cada medio año el debate sobre la pertinencia de este cambio ocupa todas las conversaciones: ¿es necesario? ¿realmente supone un ahorro energético? A esta controversia se suma otra, la del huso horario: a Galicia le correspondería el de los vecinos portugueses.

¿Realmente ahorramos energía?

El Instituto Enerxético de Galicia (Inega) establece que el paso al horario de verano permitirá un ahorro potencial de energía en iluminación del 1% en los hogares y del 3% en el sector servicios. La Xunta estima que la disminución en el consumo eléctrico será del 0,4% en el conjunto de la comunidad. Este ahorro radica en un mayor aprovechamiento de las horas de luz solares, en aumento tras el equinoccio de primavera.

Sin embargo, cada vez suenan más voces discordantes con la efectividad de la medida. Ecologistas en Acción critica que "no hay forma de comprobar si se ahorra o no energía" ya que no existen estimaciones "bien estudiadas" en los últimos años.

La controversia llevó a la Comisión Europea a anunciar en 2019 su intención de poner fin a estos cambios de manera definitiva, de manera que cada país europeo eligiera qué horario prefería para todo el año. España reunió a un comité de expertos que no llegó a una resolución concluyente, por lo que los cambios estacionales se mantendrán.

La crisis del coronavirus aplazó el debate en la UE a este 2021, pero la situación sanitaria lo ha desbancado de la agenda comunitaria.

Galicia, con el horario siempre al revés

Por nuestra situación geográfica, Galicia compartiría huso horario con Canarias, Portugal y Reino Unido (GMT+1, en verano). Esta franja también le correspondería a España, que sin embargo está en la siguiente (GTM+2) para compartir reloj con potencias europeas como Francia o Alemania. Esto supone una hora de adelanto con respecto al sol en invierno y dos en verano, como promedio.

Esta situación se ve agravada en Galicia, ya que por su posición geográfica el actual huso genera un desfase de dos horas y media con respecto al horario solar, lo que acarrea disfunciones en los ciclos de sueño y en el metabolismo.