La renovación de los jueces

De este PSOE no cabe esperar nada, tiene como paradigma a una exministra que pasó a ser nombrada fiscal general

El obstáculo moral para seguir adelante no debería, en cualquier caso, ser este. Ni la inclusión de Podemos, la del juez que se sobrepasó con Rajoy, o la del vocal impugnado por Iglesias. El verdadero problema es que en este país, y como caso único en Europa, sean los partidos, el PSOE o el PP, los que desde la década de los ochenta, en que se declaró muerto a Montesquieu, elijan mayoritariamente a los jueces interviniendo decisivamente en la independencia del poder judicial, en contra además de lo que la Constitución señala. Son los magistrados los que deberían encargarse de ello.

Casado sostenía no hace mucho que eso era algo que había que cambiar, pero su sentido de la mudanza con respecto a los anteriores comportamientos del partido solo afecta a la sede nacional. De este PSOE no cabe esperar nada, tiene como paradigma de su respeto por la independencia judicial a una exministra que dejó de serlo para ser nombrada de inmediato fiscal general. La anomalía es constante, no se acaba.