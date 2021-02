María Teresa Cantero, catedrática de Medicina Preventiva en la Universidad de Alicante, alerta de que el sesgo de género provoca que mujeres con coronavirus no estén siendo diagnosticadas ni tratadas debido que el virus afecta de forma diferente a hombres y féminas. Ruiz señala que este es el motivo de que el COVID persistente reine entre mujeres.

-Las mujeres son peor diagnosticadas en al menos 700 patologías. ¿Afecta esta discriminación al covid?

-En España la prevalencia del COVID en hombres y mujeres estaba igualada cuando comenzó el confinamiento. Sin embargo, durante las dos primeras semanas se incrementó en mujeres. Esto fue un claro indicio del infradiagnóstico del COVID en mujeres ya que una enfermedad que es infecciosa la pasa tanto hombres como mujeres. Pensamos que con este confinamiento las mujeres que trabajaban en el ámbito doméstico estaban menos expuestas al virus. Pero en el momento que todo el mundo se confina, aumentó su exposición al riesgo por ser las principales cuidadoras. Tras esto, el número de mujeres contagiadas comenzó a ser más elevado que el de hombres.

-¿Porque hay más hombres ingresados por COVID en los hospitales pero, sin embargo, el número de contagios es mayor en mujeres?

-Los ingresos por COVID en hospitales están sujetos al criterio de gravedad. El principal motivo de ingreso suele ser la neumonía, y esta sintomatología está más presente en hombres que en mujeres. Es por ello que los hombres al cursar neumonía producida por el virus ingresan más en el hospital. Mientras, en las mujeres se expresaba de otra forma: dolores de cabeza, pérdida del olfato y el gusto y esto no es motivo de ingreso en los hospitales. Esta diferencia sintomática entre sexos ha provocado un infradiagnóstico en mujeres que ha hecho que en muchos casos las infectadas no figuren en los datos oficiales debido a no han llegado a ingresar en los centros sanitarios y por lo tanto no han sido tratadas, quedándose con problemas de salud. Esto lo conocemos como COVID persistente y afecta en un 79% a las mujeres que han pasado el virus.

-Sin embargo, el número de fallecidos es mayor en hombres, pero hay más exceso de mortalidad en mujeres. ¿Cómo se explica esto?

-En relación a los fallecimientos hay como un acuerdo generalizado que dice que hay más fallecimientos en hombres. Esto es cierto. Pero cuando miras con perspectiva, entre los mayores de 80 la frecuencia de fallecimientos es mayor en mujeres que hombres, esto se ha dado sobre todo en la Comunidad Valenciana. A través del indicador del exceso de mortalidad, aplicado al COVID, se ha visualizado que el exceso de mortalidad durante toda la etapa de confinamiento era superior en mujeres que en hombres. ¿Cómo se casa que haya más muertes de hombres, pero hay más exceso de mortalidad en mujeres que en hombres respecto a años precedentes? Aquí existen dos argumentos principales, o bien se mueren de otra cosa porque no han podido ser atendidos o bien fallecen de COVID, pero no son registrados los catos porque no se hace el test diagnóstico ya que no presentaban tal vez diferentes síntomas a los conocidos. Ejemplo de esto lo encontramos también con los infartos, teniendo una manifestación diferente según el sexo.

-¿Quién es el culpable de este infradiagnóstico teniendo en cuenta los criterios de gravedad?

-Parte del problema de este infradiagnóstico ha sido que inicialmente la Organización Mundial de la Salud la describió como una enfermedad infecciosa de vías respiratorias, cuando realmente y, con el paso del tiempo, hemos sabido que es una enfermedad inflamatoria multisistemas y multiórganos porque afecta a la piel, al sistema nervioso y neurológico... Con lo cual inicialmente los médicos iban persiguiendo la sintomatología respiratoria y mucho menos la el resto.

-Que el 79% del COVID persistente se de en mujeres, ¿cómo podría explicarse?

-Al producirse desigualdades de género en relación a la atención sanitaria del COVID en perjuicio de las mujeres, estas no son tratadas ni diagnosticadas correctamente. Esto explica el porqué la mayoría de las personas con secuelas o COVID persistente son mujeres, concretamente el perfil más afectado por el virus es una mujer de 43 años, lo que coincide con la edad de muchas trabajadoras domésticas. Así, debemos hacer hincapié en el tratamiento precoz y diagnóstico del COVID para evitar efectos secundarios que deriven a problemas más graves.

-¿Cómo se podría haber evitado esta situación?

-En esta pandemia las mujeres hemos sido relegadas a un segundo plano. Naciones Unidas recomendó en 2016 que las mujeres estuvieran en los puestos de decisión porque introducirían los cuidados, algo directamente relacionado con la necesidad de una detección precoz del COVID y su posterior tratamiento.