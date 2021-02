No es el 'síndrome de la impostora': es la desigualdad

"No se acaba nunca; ni siquiera en este instante en que ustedes me van a escuchar no me abandona este sentimiento de que no deberían tomarme en serio. ¿Qué sé yo? Lo comparto con ustedes porque todos dudamos de nuestras capacidades, de nuestro poder y de qué es ese poder". Fue lo que dijo Michelle Obama ante 2.700 personas en el Royal Festival Hall de Londres durante la presentación de sus memorias en diciembre de 2018. "Aún tengo algo del síndrome de la impostora", confesó.