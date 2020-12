La viróloga del CSIC Margarita del Val auguró ayer que el COVID-19 será una enfermedad estacional como la gripe una vez se realice la vacunación. “Cuando estemos vacunados la mayor parte de la población bajará la letalidad, no sabemos cuánto –dijo ayer en el programa radiofónico de Carlos Herrera en la Cope–, [el virus] se quedará con nosotros, se transmitirá menos en verano y acabará siendo estacional, porque la gente lo transmitirá menos ya que tendrá ya inmunidad”, explicó.

Recordó que de las vacunas “no sabemos si evitarán el contagio o no, cuánto van a proteger, su duración...”, aunque auguró que habrá que vacunarse periódicamente. “Probablemente no haya que vacunarse cada año, porque no es un virus que muta, lo hace 10 veces menos que la gripe”, matizó. Advirtió también sobre relajar las medidas: “Si bajamos la guardia, en nada nos podemos encontrar con el doble de muertos al dia”.