Inspección de Trabajo ha identificado diferentes "irregularidades" y "deficiencias" cometidas por la Consellería de Educación en la protección de la salud de los trabajadores en colegios frente a la pandemia.

En un escrito con fecha del 2 de noviembre --al que ha tenido acceso Europa Press--, tras denuncias formuladas por la CIG, Inspección de Trabajo formula varios avisos a la Consellería de Educación relativos a cuestiones como: falta de actualización de medidas a protocolos por el covid, ausencia de identificación de tareas de mayor riesgo, insuficiente adaptación de personal vulnerable a los puestos de trabajo que procedan, así como "incongruencias" sobre los EPI (equipos de protección individual) a emplear con personas con síntomas compatibles de covid.

Además, insta a que se dé cumplimiento de medidas sobre limpieza y formación, al tiempo que se respeten "escrupulosamente" los derechos de consulta y participación de los representantes de los trabajadores. De tal forma, Inspección de Trabajo llama a la Xunta a "la subsanación de las irregularidades constatadas" y cita a la Consellería de Educación el próximo 16 de diciembre para que justifique las correcciones realizadas.

Deficiencias

Entre otras cuestiones, en este requerimiento de 11 páginas se constata que "no resulta acreditado" que "la totalidad del personal docente y no docente que presta sus servicios en centros de enseñanza no universitarios dependientes de la Conselleria haya recibido la formación pertinente".

Y es que Educación tan solo ha trasladado que hubo cursos con 3.430 inscritos de los denominados grupos covid, así como un webinar con un millar participantes.

La Consellería de Educación explica a Inspección de Trabajo que contrató a la empresa Cualtis para que haga la evaluación específica de la exposición al covid en los centros, "ante la imposibilidad de asumir dicha labor con los medios humanos y materiales existentes en el servicio de prevención propio de la Xunta de Galicia".

Así, Inspección de Trabajo observa que el "contenido es idéntico" en las evaluaciones sobre centros realizada por Cualtis con independencia de los centros educativos --más allá de cambiar el número de aulas--, por lo que no se recogen las particularidades de cada uno.

Junto a esto, la inspectora advierte de "contradicciones" entre el protocolo para centros y las "recomendaciones de la autoridades sanitarias y protocolos elaborados para otros ámbitos laborales".