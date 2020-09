"Generar curiosidad es un arma poderosa para el docente"

-Asegura que todo el mundo "tiene un matemático dentro".

-Quiero decir con esto que el nivel de capacidad para las matemáticas es mucho mayor del que pensamos. No significa que todo el mundo vaya a ser un genio. No. Pero que sabes más de lo que crees, sí. En el foro voy a dar una especie de clase con un concepto y la gente va a entenderlo y aprender a manejarlo en poco tiempo. No van a tener la sensación de estar aprendiendo matemáticas. Porque las matemáticas son más que operaciones. De hecho hay matemáticos a los que no se les dan bien las operaciones. Son: pensamiento abstracto, reconocer patrones, razonamientos...

-¿Ser un buen divulgador ayuda a ser un buen profesor?

-Una de las claves es saber ponerte en el lugar de quien te escucha. Saber cuáles son sus necesidades, sus intereses y a partir de ahí un poco decidir qué estrategias vas a seguir. Puedes tocar los intereses que el público ya tiene, como la actualidad, amor, muerte, vida... La otra sería, mediante historias de la ciencia o tus propias vivencias, ser capaz de generar un interés que el público no tenía previamente. Generar curiosidad es una de las armas más poderosas que tenemos los docentes.