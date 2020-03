Un modelo matemático predice más de 28.000 infectados en España a final de semana

Un modelo matemático desarrollado por investigadores españoles predice que el número de infectados por el nuevo coronavirus en España se elevaría a más de 28.000 en tres días, es decir, para el domingo 22 de marzo.

Desarrollado por un equipo de investigadores del grupo de investigación de Biología Computacional y Sistemas Complejos (BIOCOM-SC) de la UPC y del Centro de Medicina Comparativa y Bioimagen (CMCiB) del Instituto de Investigación Germans Trias i Pujol (IGTP), con el impulso de la Caixa, el modelo incluye predicciones para España, Cataluña y la Unión Europea.

El modelo ya ha demostrado su eficacia, pues las predicciones hechas para España el 18 de marzo indicaban que para el día 19 habría unos 16.940 casos, con un intervalo de error de 15.467-18.413. Los datos del día 19 aportados por el Ministerio de Sanidad indican que actualmente hay 17.147 casos.

Para este jueves, el modelo predice que en España habrá 3.256 casos nuevos a lo largo del día, y de unos 3.810 a lo largo de este viernes. Así, para el domingo día 22, la cifra se elevaría a los 28.431 positivos en Covid-19, con un margen de error de 25.946-30.915. En la UE, predice que habrá este viernes un total de 112.557 contagiados, con un margen de error de 103.850-121.263.

El equipo de investigadores analiza desde hace semanas los datos de incidencia del Covid-19 en varios países, por lo que ha desarrollado un modelo matemático que permite cuantificar la situación en diversas zonas (por ejemplo, comunidades autónomas) y países, así como una predicción de la evolución para los siguientes tres días.

El informe que realizan y actualizan diariamente se comunica al directorio general Digital Excellence and Science Infrastructure de la Comisión Europea, liderado por Thomas Skordas. En este grupo de trabajo se integran también investigadores del European Centre for Disease Prevention and Control, del Joint Research Centre, y del Imperial College London.

El modelo ha estado en funcionamiento durante las dos últimas semanas haciendo proyecciones a corto plazo con un intervalo de confianza del 99% para diferentes países europeos con un acierto correctamente calibrado dando, por tanto, la predicción correcta en casi todas las predicciones.

Próximamente, una vez asegurado su correcto funcionamiento, se incorporarán predicciones a una semana vista. Los resultados de este modelo se incorporan cada día en el informe de situación enviado al grupo de trabajo europeo.



Medidas de control

El informe tiene como objetivo proporcionar una imagen completa de la situación pandémica del Covid-19 en los países europeos y poder prever la situación para los próximos días.

Utilizando un modelo empírico, verificado con la evolución del número de casos confirmados en países donde la epidemia está a punto de concluir, incluidas todas las provincias de China, el modelo no pretende interpretar las causas de la evolución de los casos, pero sí evaluar la calidad de las medidas de control realizadas en cada país y realizar una predicción de tendencias a corto plazo.

Según destaca la Caixa, hay que tener en cuenta, sin embargo, que los efectos de las medidas que se implementan en un día determinado no se observarán hasta aproximadamente 5-7 días más tarde. Así, considera que, para el caso español, es importante tener la herramienta lista y funcionando para este próximo fin de semana, cuando se cumplan 6 días de la declaración del Estado de Alarma.

"La disponibilidad de herramientas fiables como ésta puede ayudar a tomar decisiones hoy y, sobre todo, afrontar la gestión en futuras situaciones similares", indica la entidad, que colabora en el proyecto.