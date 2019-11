Miguel Maldonado y Facu Díaz ponen humor en la jornada electoral en Vigo

| Se consideran "el azote de la política española", y su espectáculo se llama "No te metas en política", por lo que sus dos funciones en el Teatro Afundación de Vigo en días consecutivos este fin de semana -el sábado, jornada de reflexión; y ayer, jornada electoral- fueron de lo más oportunas. Este nuevo espectáculo de comedia amplía el espíritu alternativo y crítico con el que Maldonado (a la izquierda en la imagen) y Díaz llevan más de un lustro trabajando juntos. Facu Díaz se las ha visto incluso con los tribunales. "Puedo ser imbécil, pero no un delincuente. Y me han dejado en paz", ha dicho a este respecto.