Cuatro razones para visitar la exposición de la artista gallega más internacional

El Centro Galego de Arte Contemporáneo (CGAC) muestra la exposición, "Homeless", con obras que realizó la gallega Ángela de la Cruz de 1996 a 2018 y que agota sus últimos días. Quienes aún no la hayan visitado tienen hasta el próximo domingo, día 19, para hacerlo. Pero, ¿por qué visitar una muestra de arte contemporáneo que no es fácil de asimilar? Damos varios razones.

1. Es la artista gallega más internacional. Ángela de la Cruz (A Coruña, 1965) se hizo en el año 2017 con el Premio Nacional de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura de España. Siete antes, escribía una de las páginas de diamante de su currículo al quedar finalista del premio Turner, galardón que han conseguido, entre otros, el polémico Damien Hirst (que dio la campanada en Sotheby's por su obra con un tiburón muerto en una pecera) o Martin Creed, quien llenó el MARCO de Vigo en el año 2011 con enormes bolas cyan llevando al museo a batir el récord de visitantes. La trayectoria y el lenguaje de Ángela de la Cruz la han convertido, como señala el crítico de arte y profesor Carlos L. Bernárdez, en "una artista internacional de primera línea". De hecho, a día de hoy, es la artista gallega más internacional.

2. Se trata de la primera antología de Ángela de la Cruz en Galicia. Aunque oficialmente no se ha usado la palabra antología por el CGAC, el visitante se va a encontrar una selección de una veintena de obras destacadas de su carrera. Son, como dice Bernárdez, "20 años de investigación pictórica". No es la primera exposición en Galicia de la creadora coruñesa. En el año 2004, las obras "Larger than life" y "Stuck", realizadas expresamente para el anexo del MARCO, se mostraban en el museo vigués. Este volvió a elegir tres obras de De la Cruz para la exposición "Mulleres no silencio. De Maruja Mallo a Ángela de la Cruz" entre el año 2016 y 2017.

3. Por el lenguaje específico de sus obras. No se confundan, Ángela de la Cruz realiza cuadros que son esculturas. Ese es su juego. "Desde su trabajo inicial, conectó con una manera de enfocar la creación que tiene que ver con la sensiblidad de evolución de la pintura contemporánea. El traslado de lo pictórico fuera del lienzo (del marco) es una reflexión sobre la modernidad", apunta Bernárdez. Añade el CGAC que "De la Cruz siempre percibió el bastidor como una extensión del cuero y todos sus trabajos giran alrededor de sus proporciones. (...) El interés por el exceso de masa y volumen del cuerpo siempre estuvo presente en su obra". Pero ¿qué dice la propia artista? En el folleto de sala se recoge una entrevista al CGAC en la que señala que al inicio de su carrera "quería convertir la pintura en escultura. Estaba explorando las posibilidades de alejarme de la pared. La pintura como objeto. Utilizo los objetos como cuadros".

4. La temática de sus obras está muy conectada a la sociedad. Sus obras merecen una reflexión reposada, incluidos sus títulos metafóricos, humorísticos. "Homeless", por ejemplo fue elegido porque cuando realizó esa pieza en el año 1996 "veía -cuenta la artista en el folleto del CGAC- muchos sin techo, pero también era una metáfora. Si no puedes colgar un cuadro, pasa a convertirse en una suerte de autorretrato: si no tienes pared, de alguna manera tú mismo pasas a ser un sin casa".