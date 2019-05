Días tórridos y noches de hasta 20 grados en Galicia

Casi 33 grados. Esa es la temperatura máxima de Galicia a estas horas. Según los datos de Meteogalicia, en Tui los termómetros se dispararon hasta los 32,7º al filo de las 16:20h de esta tarde. Una situación que se repetía en diferente puntos de la comunidad: en Vigo se superaron ya los 30º y en Ourense los mercurios rebasaron los 32. Esta siendo un lunes con tiempo propio de verano, después de un fin de semana de lo más tórrido, con un domingo "sahariano" en el que las máxima llegaron hasta los 36º en Arousa, y la situación se mantendrá en valores similares al menos hasta el miércoles.

Y si las temperaturas aprietan durante el día, las mínimas no dan demasiada tregua. Durante la pasada noche los termómetros no bajaron de los 20 grados en Vigo o As Neves y rozaron los 19 en Fornelos de Montes.

La previsión del tiempo para Galicia

Hoy se intensificaba la entrada de aire cálido africano, que junto con la influencia anticiclónica sobre Galicia está dejando tiempo seco, sol y calor. Para mañana martes se espera que la situación sufra pocos cambios, con máximas de 34 grados en Ourense, 29 en Pontevedra o 28 en Vigo. En la ciudad olívica las mínimas no bajarán de los 19 grados. De cara al miércoles, los valores mínimos tenderán a suavizarse y el jueves le seguirán las máximas. Para esta jornada ,Meteogalicia prevé que solo en Ourense se superen los 20 grados.

Aunque los pronósticos a medio plazo pueden variar, todo apunto que el tiempo de para al puente de las Letras Gallegas será más inestable que el que se vive en estas jornadas.