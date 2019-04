La madre de la joven de Boiro, al 'El Chicle': "Que lo perdone Dios si puede"

La madre de la joven de Boiro, una chica a la que supuestamente José Enrique Abuín Gey, el Chicle, trató de raptar el 25 de diciembre de 2017 en ese municipio coruñés, ha rechazado las falsas disculpas que ha visto en boca del encausado: "Ese no tiene perdón... Que lo perdone Dios si puede".

El único procesado ha hecho uso de la última palabra en el juicio por esta tentativa de secuestro y ha confesado en público, pero con matices, que delinquió, con un sucinto "siento mucho lo ocurrido", acompañado de que si pudiese "daría marcha atrás", pero esto no es viable, aparte de aclarar que hablará claro ya en libertad y de acusar a los investigadores de mentir deliberadamente.

Una vez culminada la sesión final, a su salida del juzgado, la madre de la chica víctima del caso de Boiro ha pedido contundencia en la sentencia contra 'El Chicle', que "es un depredador" y "estas personas no pueden estar en la calle, y los jueces lo tienen que mirar".

Ha mostrado su seguridad de que 'El Chicle' no pudo consumar aquel día festivo su verdadera intención, porque "la iba a violar y la iba a matar, lo mismo que hizo con Diana, y estarían en el mismo sitio, y hoy en día no se sabría qué sería de ellas".

Por ello, ha ensalzado la entereza del padre de Diana Quer, que ha asistido a la vista celebrada en la sección sexta de la Audiencia Provincial en A Coruña con sede en Santiago, la cual ha culminado un día antes de lo previsto, puesto que el caso ya ha quedado visto para sentencia.

"Yo no sé cómo tanto aguanta, porque a mí a veces me daban ganas... no sé, y la tengo aquí (a mi hija), y él que no la tiene y sabiendo lo que debió pasar esa niña, yo no sé como lo aguanta", ha expresado esta mujer en alusión a Diana Quer, asesinada y agredida sexualmente.

Además, ha cargado contra la actuación del letrado de la defensa de José Enrique Abuín Gey, que ha negado que su patrocinado quisiese nada más de la chica de Boiro que su móvil, como él mismo declaró. Ese letrado, en las exposiciones finales, ha asegurado que "están intentando mezclar todo para conseguir unas pruebas hipotéticas para otro procedimiento", en referencia a la agresión sexual de Diana Quer, clave para la petición de prisión permanente revisable, que es el objetivo.

Este mismo abogado ha sostenido además que las secuelas psicológicas de la chica de Boiro no se deben al suceso como tal, y sí en cambio a la presión mediática a la que fue sometida, algo que la madre ha negado muy indignada al atestiguar que el acusado fue detenido el 29 de diciembre, "y mi hija ya estaba yendo al psicólogo, por lo tanto no había salido nada en los medios". El juicio por el caso Diana Quer está pendiente de fecha.