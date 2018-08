O Condado brinda durante tres días con sus vinos

Apertura de la LIX Festa do Viño do Condado do Tea. // Juan Carlos Pérez

Un total de 28 bodegas de la zona de Condado de Tea acogidas a la DO Rías Baixas abrieron ayer la exposición de sus vinos en la veterana "Festa do Viño do Condado de Tea", que hasta el domingo recibirá en Salvaterra a miles de visitantes de toda Galicia y Norte de Portugal.

Los albariños y condados blancos y tintos tienen desde ayer abierto su altar de exaltación en Salvaterra de Miño. Comenzó la edición 59 de una de las fiestas enogastronomicas más veteranas de Galicia, que se clausura mañana domingo.

El alcalde de Salvaterra, Arturo Grandal, acompañada de su teniente de alcalde, Marta Valcárcel, miembros de la Cofradía de Condado de Tea y Espumosos, así como bodegueros de la zona, cortaron la cinta para abrir oficialmente la fiesta en la que se exhiben y degustan "los mejores vinos del mundo", en palabras de Grandal.

Un total de 28 bodegas, 2 más que en la edición de 2017, están este año en esta fiesta del vino,: Viña Nora, José Araujo Peña. Fillaboa, Señorío de Sobral, Pazo San Mauro, Pazo de Lusco, As laxas, Marqués de Vizhoja, María Bargiela, La Val, Señorío de Rubios, Pazo Pondal, Eido Sela, Abadía de Tortoreos, Vinícola del Miño, Beira Aral, Adral, Bodegas Galegas, Finca Garabelos, Pazo As Barreiras, Valtea, Genaros, Pazo Pegullal, Entrevideiras, Eido da Fonte, Adega Gándara, Terras do Sur y Tricó.

Las puertas de la fiesta se abrieron a las 20:00 horas y desde primera hora se notó un incremento de asistentes con respecto a 2017 para degustar el popular vino de la comarca. Para ello desde hace unos años se implementó en el programa las "Noites Gastronómicas" que incorporan actuaciones en directo con un espacio amplio para degustar los variados productos de la comarca maridados con los vinos de la tierra. Lamprea rellena, mejillones, filloas, chorizo, churrasco, pulpo a feira o marisco.... forman parte de la suculenta variedad de productos para maridar con los caldos de la comarca, que pueden elegirse blancos o tintos, albariño monovarietal o condado, entendiendo este que se elabora con las variedades autorizadas en la zona (Albariño, Loureiro y Treixadura en el caso de los blancos condado y Espadeiro, Sousón, Mencía y Pedral, para tintos).

El alcalde de Salvaterra señaló durante la inauguración que la fiesta es un premio al trabajo de los cosecheros y viticultores e indicó que con la misma se busca impulsar y promocionar estos vinos para que sean más conocidos. "Nuestros vinos son los que ganan los premios y la gente que los prueba vuelve a degustarlos porque estamos ante los mejores vinos del mundo", aseguró Grandal.

El regidor también dijo que la organización de esta fiesta por parte del ayuntamiento es parte de la responsabilidad social del Concello para sus gentes y los generadores de riqueza. "La viticultora es la principal fuente de recursos de nuestra comarca y la que da trabajo a muchas personas", señaló.

Hoy sábado se celebra la cata en la búsqueda de los deliciosos del año que se inicia a las 10:00 de la mañana y ya a las 11:00 se abren las exposiciones y puestos de comida y vino.

En las "noites gastronómicas" tiene lugar a las 23:00 horas la actuación de Roi Casal con sus espectáculo "Son galego son cubano", que continua su gira iniciada el año pasado con la que recorrió las principales localidades gallegas.

La fiesta concluya mañana con el Día Grande en el que leerá el pregón la periodista Pilar Cernuda.