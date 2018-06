El Primavera Sound de Oporto bate su récord

La séptima edición del festival NOS Primavera Sound de Oporto, que celebró su día grande el sábado, se recordará como la que ha marcado un antes y un después en la historia del certamen. Habiendo superado por primera vez la barrera de los 100.000 asistentes, con una ampliación del recinto y con un apabullante cartel artístico encabezado por Nick Cave and the Bad Seeds, Lorde, A$AP Rocky, Tyler, The Creator, The War on Drugs, Fever Ray y Jamie xx entre otros, el festival portugués ha consolidado los cimientos que lo convierten en uno de los eventos de referencia en la Península Ibérica.

Una de las novedades más notorias de esta séptima edición fue el nuevo espacio Primavera Bits, punto de encuentro de la parroquia electrónica, que recibió con entusiasmo los sets de Gerd Janson, Motor City Drum Ensemble, Levon Vincent y Marcel Dettmann. Ayer despidieron el escenario los sets de Talaboman (John Talabot y Axel Boman) y Denis Sulta. Y para los que buscaban una opción distinta, el nuevo espacio Radio Primavera Sound en el SEAT Village también fue recibido con los brazos abiertos por todos aquellos que querían bailar al ritmo de los hits de indie y pop de la mano de DJ Coco, DJ Kitten e Indiespot DJ.

El Parque da Cidade de Oporto fue el escenario idóneo para disfrutar del gigante norteamericano del folk Father John Misty, el adictivo desconcierto de Fever Ray, los ritmos sugerentes de Rhye, los hipnóticos directos de Four Tet y Floating Points, el irresistible mestizaje de Ibeyi, la batidora estilística de Thundercat y la selecta exquisitez de Grizzly Bear.

El festival mira al futuro de la mano de nuevos valores como Mavi Phoenix, Yellow Days, Starcrawler, Superorganism, Mattiel, Ezra Furman, Zeal & Ardor o Idles, además de la representación de artistas portugueses como Moullinex, Tiago, Black Bombaim, Fogo Fogo y Luís Severo.

Y un año más con Shellac, el grupo liderado por Steve Albini, legendario productor de Nirvana, y que no toca en festivales... salvo en Primavera Sound.