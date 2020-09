El PP afirma que "tres semanas fueron suficientes para demostrar las mentiras del gobierno tripartito de Poio"

El PP de Poio asegura que el tripartito volverá a hacer una modificación presupuestaria para incrementar la partida económica de emergencia social tal y como les solicitó el grupo popular en el último Pleno y en el que el gobierno local negó la necesidad de incrementar esta partida económica.

"Los tres grupos que forman el gobierno afirmaron en el último pleno que la partida destinada a emergencia social era suficiente y nosotros insistimos en que no lo era: tres semanas bastaron para demostrar que teníamos razón", indica Ángel Moldes.

Subraya el portavoz popular que "en menos de un mes quedó demostrado quién mentía y quién decía la verdad".

Moldes destacó que, en el último Pleno celebrado en Poio, de los 73.000 euros desviados por el tripartito al no celebrarse fiestas, solo 6.700 fueron realmente a servicios sociales, mientras que más del 90% iban para otros fines, como 11.000? a lombos. "Al respecto, señala que "advertimos al gobierno local que de una modificación de crédito de 73.000,?destinar únicamente 6.700?a emergencia social no era suficiente y les solicitamos que utilizasen todo el dinero no utilizado para fiestas en la Concejalía de Bienestar Social".

"El tiempo por desgracia vuelve a dar la razón al PP, los tres partidos que forman el gobierno no hicieron caso cuando fueron advertidos", concluye Moldes.