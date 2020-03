El equipo de Joan Clos inicia un estudio para "pensar la Pontevedra del futuro"

Las ciudades necesitan una estrategia de futuro y si bien Pontevedra tiene con un camino muy avanzado en materia ambiental, tiene otros aspectos que explorar. Es la razón por la que el Concello ha iniciado una colaboración con la asociación "Ágora Urbana" perteneciente al Instituto de Barcelona de Estudios Internacionales (IBEI) para estudiar el futuro de la ciudad.

Ayer visitó al primer edil de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, el ex alcalde de Barcelona, doctor en epidemiología y ex ministro de Industria Joan Clos, que representa a esta entidad. Lo hizo acompañado por el urbanista y arquitecto de New York David Brito, que trabaja con Clos en el proyecto de "Ágora Urbana". Con esta entidad colaboran también varias universidades catalanas (como Pompeu Fabra, Autónoma, etc.). Con el proyecto para la ciudad del Lérez se pretende determinar lo que será la Pontevedra del futuro, y pensar hacia donde quiere ir el municipio.

Tras la reunión con el alcalde, estos representantes explicaron que esta asociación trabajará mano a mano con la Universidade de Vigo, con el equipo del profesor Pedro Figueroa, para analizar tanto los datos del Observatorio urbano de Pontevedra como los que se obtengan del observatorio ambiental Efecto PO2 puesto en marcha hace unas semanas, y realizar una estrategia global de actuación.

"La Pontevedra del futuro va más allá del modelo y de la dimensión estética del que tan orgullosos estamos, tenemos que empezar a captar talento", explicaba la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, también presente en la reunión.

Este proyecto trabaja por convertir a Pontevedra "en un polo de atracción, en un criadero de talento para tener proyección exterior".

El equipo de Ágora Urbana está en Pontevedra desde hace unos días. Durante estas jornadas mantienen encuentros sectoriales para conocer el desarrollo de la ciudad además del modelo, los proyectos del transporte a demanda, del monte, el compostaje, etc.

El alcalde Miguel Anxo Fernández Lores aseguró que "para sacar la mayor rentabilidad, queremos contar con la gente de primer nivel que está trabando en este campo", en relación a Joan Clos, y afirmó que es preciso "profundizar y escuchar las propuestas de la gente más dinámica del Estado y del mundo".

Por su parte, Joan Clos manifestó que "en Pontevedra tenéis mucho andado con la transformación y puesta en valor del espacio público que traslada dignidad y prosperidad social y económica, que no figuran en las leyes urbanas".

El coste de esta colaboración está aún por concretar en función del trabajo que realice el equipo, pero la concejala de Promoción de la Ciudad ya adelantó que el tope máximo será un contrato menor de 15.000 euros.