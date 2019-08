Iván ferreiro "Carezco de talento, lo que tengo son muchas horas de trabajo encima"

Habla recién llegado de un concierto y preparándose para varios más. Se muestra algo cansado de un verano agotador y de un año en el que está compaginando la gira de su disco "Casa" con la del disco homenaje a Golpes Bajos, "Cena recalentada". En noviembre Iván Ferreiro terminará ambas giras y volverá a casa para trabajar y dedicarle tiempo a sus canciones. Mientras pone la vista en conciertos como el de hoy en Pontevedra. El que fuera componente del grupo Los Piratas actúa hoy en Plaza España a las 22.30 horas.

-¿Se animaría a hacer otro disco homenaje como el de "Cena Recalentada"?

-Se lo haría a muchos grupos, pero ahora mismo estoy muy cansado. Entre la gira de Golpes y la mía me hace falta descansar antes de ponerme a hacer nada más.

-Este disco surgió de un concierto del festival PortAmérica...

-Sí, dimos el concierto, teníamos todo preparado y la verdad es que fue un montaje complicado porque es todo con maquinas que programar? Tenía todo montado y decidí grabarlo y tenerlo así. En principio lo hice por puro capricho.

-¿Temía no estar a la altura de lo que el grupo fue?

-Nunca voy a estar a la altura, eso no iba a pasar, cuando haces una cosa así no pretendes estar a la altura de lo que versiona sino darte un capricho y disfrutarlo.

-¿Cómo se compaginan dos giras distintas?

-Venía de hacer la gira de casa y pensé en poner los de Cena Recalentada todos juntos en unos meses para hacerlos del tirón. Ahora estoy con "Casa" otra vez. Tuve que montar una banda distinta para Golpes, otro montaje, pero traté de ponerlos juntos par ano estar cambiando de formato cada semana. Ahora realmente solo me queda uno en Madrid en octubre. Fue muy divertido tener un pequeño paréntesis y pasar de mis canciones a las de Golpes.

-¿Cuáles son sus planes cuando acabe las giras?

-Descansar y componer. La verdad es que no he tenido mucho tiempo para hacer canciones, el ultimo concierto de "Casa" es en octubre en Vigo y decidí que fuera el último para celebrarlo, terminar, recluirme un poco y descansar, tomar el aire y poder escribir.

-¿Echa de menos componer?

-Sí, echo de menos estar en casa y tener tiempo para mis canciones.

-¿Qué le inspira?

-No creo mucho en la inspiración, la verdad. Creo que la inspiración es un invento que hicieron por ahí. Creo más en el trabajo y en el oficio que la inspiración. En mi caso lo que hago es ponerme a trabajar, y ahí surgen las ideas. Si a las ideas la gente las llama inspiración eso es otro tema, creo más en el trabajo que en el talento.

-¿Piensa en si va a gustar o no?

-No, no puedo permitirme ese lujo. Creo que si pensara en los demás a la hora de hacer mi trabajo estaría fallándoles. En el momento en el que te paras a pensar si lo que haces es del gusto d ellos demás estás cagándola y estas estropeando lo que estás haciendo. Creo que cuando uno escribe y graba canciones tiene que hacerlas para uno mismo y tiene que emocionarle a uno. Si realmente esperas que eso que estas grabando le gusta a los demás es un fracaso seguro. .

-Fracasaría a gusto entonces...

-Ya me ha pasado en otras ocasiones y pasa muchas veces, creo que hay que hacer tu trabajo y no estar pensando en los demás. A unos les gusta más, a otros menos y tampoco tiene que ser un disgusto. No creo que el éxito se base en gustarle a todo el mundo todo el rato.

-Cuando hace algo nuevo, ¿siente vértigo al mirar atrás en su carrera musical?

- No, porque no suelo mirar mucho para atrás. Creo que es un acto inútil, no me sirve de nada. Suelo mirar lo que tengo delante en el presente, y tampoco pienso mucho en el futuro.

-¿Tiene alguna otra habilidad, además de la música?

-Habilidades tengo pocas (ríe). Carezco de talento, lo que tengo es muchas horas de trabajo encima.

-En Instagram muestra su faceta más fotográfica...

-No diría yo que sea un fotógrafo. Yo lo que tengo es una cámara y hago fotos, pero sería muy arriesgado decir que soy fotógrafo cuando uno ve fotografía y ve lo que se hace. Yo solo tengo una cámara y el don de la oportunidad, de encontrarme gente. Voy haciendo un diario de la gente que me voy encontrando. Tengo la suerte de tener un trabajo precioso que me lleva por muchos sitios y que hace encontrarme con mucha gente interesante, y entre eso y que soy un poco hiperactivo pues llevo mi cámara encima y les obligo a ponerles delante de una pared para fotografiarles.

-¿Qué hace para aliviar esa hiperactividad?

-Siempre hago música en casa, cuando no hago canciones hago música electrónica y me dedico a tocar botones y manejar aparatos, que es lo que más me gusta en el mundo.

-¿Se atrevería a sacar algo de eso?

-No, y no es una cuestión de atrevimiento. Es una cosa que hago par a mí, tiene que ver conmigo y con mi intimidad, aunque no lo parezca en mis discos hay bastante música electrónica, luego vienen músicos increíbles y no hace falta más. Pero la electrónica lleva en mi vida desde siempre.