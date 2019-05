Touradas pone como ejemplo el Mundial de Triatlón frente a las corridas de toros

El éxito del Mundial de Triatlón, que llenó los hoteles de la ciudad, ha dado pie a Touradas fóra de Pontevedra para reiterar su demanda de poner fin a la tauromaquia por las fiestas de la Peregrina. La plataforma animalista rechaza el "carácter dinamizador" del coso frente a las actividades culturales y deportivas que atraen turistas y visitantes a la Boa Vila.

"Pontevedra non precisa para nada nada as touradas", sostiene la asociación. que incide en que "se poden encher as rúas da nosa cidade sen necesidade de torturar salvaxemente a un animal".