La fiesta gastronómica de Portonovo homenajea con la Raia de Ouro a la redera Manolita Domínguez Outeda

Portonovo celebra el sábado y el domingo la Festa da Raia, su cita gastronómica por excelencia que este año cumple su 24 edición. El certamen, que se desarrolla en la lonja, cuenta un amplio programa de degustaciones y actividades que incluye la entrega de la Raia de Ouro, que se otorga a aquellas personas o agrupaciones que desempeñan una labor en favor de la villa marinera. La redera Manolita Domínguez Outeda, de 78 años, es la homenajeada en esta ocasión.

El galardón será entregado el domingo por el alcalde, Telmo Martín, que destaca que con este premio "Queremos reconocer la apuesta firme e continua que Manolita hizo a lo largo de su trayectoria profesional por Portonovo, respondiendo sempre sin tener en cuenta el vaivén de la economía ni la oportunidad".

Manolita Domínguez Outeda nació en Portonovo en 1940. A los 12 años comenzó a aprender el oficio de redeira al salir del colegio. "Era cativa coma a fame pero ataba que daba gusto verme atar", señala la homenajeada.

Cuando empezó tenía hasta siete jefas diferentes, para las que ataba y con las que aprendía a perfeccionar las técnicas. A los 18 años formó a su propio grupo de atadoras, empezando con seis jóvenes y llegando a tener un grupo de más de 34 personas. Manolita subraya "pois xa fixen cinco programas de televisión".

Manolita es muy querida en Portonovo y está muy agradecida con la entrega de este galardón, pero no se lo esperaba. "Cando me chegou o alcalde pola porta, pensei que viña pedir o voto, pero nunca me imaxinei esto", dice.

Entre las diferentes actividades que se podrán disfrutar este fin de semana en Portonovo, figura el sábado, a las 11.00 horas, la RaiaRace, una competición de obstáculos en la Playa de Portonovo. También habrá talleres, showcooking, música en la calle, y conciertos.

La cita gastronómica arrancará el día 4 a las 11.00 con la celebración de la RaiaRace en la playa de Portonovo. Los actos continuarán a las 12.00 con la animación musical a cargo de la charanga Os Encerellados y el taller de arte en los nudos. Ya a las 13.00 horas el taller de hostelería de O Salnés ofrecerá un showcooking centrado en el producto estrella de esta fiesta.

Ya por la tarde se celebrará un taller de cocina para niños y otro sobre las dornas. Los mayores podrán disfrutar de un showcooking a cargo del chef y propietario de Pandemonium, Antonio Botana, a partir de las 20 horas, al que le seguirá la presentación del libro "La música es la libertad, de Eduardo G. Salueña. Ya para cerrar el primer día festivo, Raúl y Carramón ofrecerán un concierto a partir de las 20.00 horas.