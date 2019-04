La victoria del PSOE no frenará la campaña de CC OO en favor de la permanencia de Ence

La aplastante victoria de los socialistas en las elecciones generales del pasado domingo, también a nivel local, donde por primera vez este partido se sitúa como primera fuerza de Pontevedra en unos comicios nacionales en 15 años, no frenará al sindicato Comisiones Obreras para que continúe con su campaña en favor de la permanencia de Ence en la ría.

"Eu non me sinto golpeado", aseguró el secretario de organización de CC OO, José Luis García Pedrosa, reacio a hablar sobre los resultados electorales tras la rueda de prensa en la que convocó, junto a Ramón Vidal Trillo, de UGT, la manifestación del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador.

"Queremos analizar os resultados electorais, porque non tivemos tempo", dijo García Pedrosa, que alegó que la formación sindical tiene más actividad que Ence. "As movilizacións non estaban supeditadas ao 28 de abril", recalcó, para añadir que habrá próximas protestas, hoy mismo ante el Concello de Poio, donde se debatirá una moción sobre la continuidad de la pastera en Lourizán.

Lo cierto es que la campaña de Comisiones Obreras se centró en el PSOE con el fin de provocar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echase para atrás el allanamiento de la Abogacía del Estado en las causas abierta sobre la ampliación de la prórroga de Ence. Los socialistas locales, de hecho, criticaron al sindicato por no poner freno a los actos vandálicos contra su sede, en la que aparecieron pintadas acusándoles de ser traidores a la clase obrera.

Marcha

La manifestación del 1 de mayo partirá a las 11 horas de la Praza da Ferrería y terminará ante la Subdelegación del Gobierno, donde los portavoces de ambos sindicatos leerán un manifiesto.

José Luis García Pedrosa apeló a un futuro gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para que derogue las reformas laborales de 2010 y 2012 y ponga fin a las altas tasas de temporalidad.

Los sindicatos también lucharán por el mantenimiento del sistema público de pensiones y el cambio en el modelo productivo, en el que la industria tenga un papel prioritario. "Queremos emprego de calidade", insistieron.

Para CC OO y UGT es importante la cohesión social y frenar las desigualdades generadas por la crisis, "que non a provocou a clase obreira, senón a financieira".