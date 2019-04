El Pleno de la Diputación rechaza una moción del PP en apoyo a los trabajadores de Ence

La polémica por la presencia de Ence en la ría de Pontevedra monopolizó esta mañana el pleno de la Diputación de Pontevedra. Lo hizo de la mano del PP que presentaba una moción de apoyo a los trabajadores y a los empleos que genera la pastera en Lourizán, iniciativa que no llegó a tiempo a la anterior sesión, y que en la de esta mañana (la última del mandato) fue rechazada con los votos en contra del bipartito integrado por PSOE y BNG.

El PP inició la defensa de su moción insistiendo en que no se trataba de una iniciativa de apoyo a la empresa, ni tampoco a su consejo de administración.Los populares reiteraron que su propuesta se preocupa por los 400 empleados directos de Ence, así como los más de cinco mil indirectos y las 80.000 familias que venden madera cada año a la pastera, tal y como explicó el portavoz popular Ángel Moldes. "Entendemos que é de vital importancia para toda a comarca, a provincia e Galicia os empleos directos e indirectos que dependen de Ence", insistió el PP, por lo que considera que "como institución debería ser unha prioridade dar ese apoio aos traballadores". "É fundamental que se manteñan os postos de traballo", añadió, tras insistir en que ahora mismo hay solo dos posibilidades sobre la mesa, el cierre o que se mantengan esos puestos de trabajo en su ubicación actual y que "cando se plantexou o traslado houbo quen inmediatamente se opuxo sacando as pancartas". El popular también reprochó a los socialistas su diferente postura con respecto a la fábrica de Ence en Asturias y llegó a decirles que "estou seguro que se a fábrica estivese en Vigo non estaría a favor" do seu peche e traslado.

La respuesta desde el BNG llegó a través de César Mosquera, quien recordó a los populares que su propio partidos, a través de dirigentes importantes como Feijóo o Pastor, reconocieron en su momento que la empresa "está mal ubicada". Lamenta que, con el paso del tiempo, Ence "lograse convencer (según unhas versións), ou comprar (según outras) ao PP" para que la pastera pudiera continuar más tiempo de lo debido en Lourizán. "Sabían que en 2018 tiñan que irse e compraron una empresa a prezo de saldo", insistió Mosquera, quien cree que los "miles de millones" de beneficio de esa operación daban "para comprar vontades" pero con la sorpresa de que, en Pontevedra, "non o lograron". Mosquera insistió en que los pontevedreses "merecen que se saque iso de ahí" y que se recupere la ría como se hizo con otras empresas mal ubicadas como Tafisa. Entienden que los trabajadores "erran o tiro" al cargar contra el BNG o el PSOE y que cree que lo que "teñen que reclamar á empresa é que se traslade e manteña o emprego". Criticó la "campaña tan descarada e violenta contra determinadas forzas políticas" que, a su juicio y ante los resultados electorales, "está conseguido o efecto contrario".

En la misma línea intervino el portavoz socialista, Carlos López Font, quien insistió en que se debe hacer "una lectura de la voz de las vecinas y vecinos" expresada el pasado domingo y recordó que los socialistas siempre defendieron un traslado dentro de la provincia que sí es posible. "Lo que no es asumible es que Ence se mantenga en la ría", insistió. El socialista insistió en que "el beneficio empresarial no debe ni puede estar reñido con el interés general y recuperar la ría de Pontevedra es interés general". Dijo mostrar su apoyo a los trabajadores para que se mantenga el empleo, pero insiste en que deben reclamar a la empresa a que "se avenga a buscar otra solución", insistiendo en que "sí puede haber otra ubicación" para la pastera. Instó al PP, a quien recordó que en su día también enarboló la "bandera anti-Ence" a que regrese "al discurso de la razón" e insistió en que "se puede buscar una solución" a través del "diálogo, la sensatez y el rigor".

Criticó también que "Ence esté usando a sus trabajadores" para intentar continuar en un lugar en el que "no puede estar" en plena ría. Mosquera completó su alegato asegurando que Ence quiere continuar en Lourizán a toda costa dado que "aquí ten auga y terrenos gratis" (aseguró que consume tanta agua como la ciudad de Vigo) y se lamentó que le haya que "poner una alfombra" para que desarrolle su actividad "cando hai empresarios que cando teñen unha nave e a máis mínima irregular teñen que pechar e cae sobre eles todo o peso da lei". Mosquera también puso en duda el impacto económico y de empleo que se dice de Ence, "parece o miragre dos pans e dos peixes", subrayó.