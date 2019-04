El Colexio de Traballo Social muestra su apoyo a los equipos de valoración de discapacidad

El Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) ha mostrado su apoyo al personal de los Equipos de Valoración y Orientación de la jefatura territorial de Política Social en Pontevedra, que hoy se concentrará ante su sede, en la Avenida de Vigo, para mostrar su malestar por las largas esperas para el reconocimiento de una discapacidad por parte de la Xunta.

"En Pontevedra hay una mala gestión de personal. En teoría hay tres equipos de valoración, pero en la práctica llegó a funcionar solo uno porque no se cubrían las bajas. En breve volverá a haber esperas de tres años", se lamenta Antonio Doval, secretario del colegio.

Los trabajadores de la jefatura anunciaron su protesta asegurando que actualmente están tramitando expedientes iniciales de abril de 2017. Lograron reducir la espera de tres a dos años después de recibir a seis equipos de apoyo, que estuvieron trabajando en Pontevedra hasta el pasado mes de febrero. Sin embargo, desde entonces vuelven a estar los tres equipos estables y su temor es que a que se vuelvan a incrementar esos tiempos.

El Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia asegura que ya informó de estos problemas tanto al anterior conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, como a la actual conselleira, Fabiola García.

X de "factores sociales"

En una reunión con el actual director xeral, se le trasladó la petición de que se eliminase de la solicitud del reconocimiento de discapacidad que se eliminase la casilla opcional "factores sociales". "Solo existe en la solicitud de la comunidad autónoma gallega y, además, viene marcada con un 'no' por defecto, con lo que la valoración queda incompleta, sin la valoración social ni la información y la orientación sobre derechos y beneficios", explica el COTSG.

Un mes después de ese encuentro, la casilla sigue presente en las solicitudes de valoración que se ofrecen a los ciudadanos.

Asimismo, se le transmitió la necesidad de reforzar con equipos nuevos y permanente a la jefatura de Pontevedra, que vuelve a registrar los citados retrasos de dos años, con riesgo de que en poco tiempo vuelvan a ser tres.

Acúmulo de tareas

"Desde el colegio entendemos y exigimos que se refuercen los equipos con técnicos con formación y experiencia. El 28 de febrero 14 equipos se fueron a la calle en toda Galicia, tras un acúmulo de tareas de nueve meses de duración, de junio a febrero de este año. Es decir, los técnicos ya los hay; falta voluntad de contratarlos", afirma la entidad.

"Cuando los equipos de Pontevedra comenzaron a trabajar en junio de 2018 se encontraron con un retraso de tres años. En los nueve meses que trabajaron lograron reducir la espera de tres a dos", destaca Antonio Doval.

Asimismo, apunta que "como tampoco hay suficientes auxiliares administrativos, se da la paradoja de que aunque metas por registro una solicitud de valoración y tengas el resguardo en tu casa, tu expediente no constará en el sistema porque no hay quien grabe los datos". "El retraso no es real, puede ser incluso muy superior", concluye.

Los trabajadores cuentan con el apoyo de los sindicatos y de las formaciones políticas de la oposición a nivel autonómico: PSdeG, BNG y Marea. La concentración tendrá lugar hoy a las 12 horas ante la jefatura territorial de Política Social en la Avenida de Vigo, antigua Sanidade.