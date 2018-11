La Diputación vincula el deterioro en el Príncipe Felipe con 30 años sin inversión

Eva Villaverde interpreta la denuncia de CCOO en clave política: "Xa me estaba tardando que CCOO non saíse en precampaña cargando contra o BNG". A pesar de ser una denuncia que la diputada nacionalista tildó de "previsible", le merece también el calificativo de "moi irresponsable".

"Resulta moi estrano que Comisións Obreiras en lugar de centrarse en reivindicacións de carácter laboral da plantilla de traballadores se meta en cuestións que teñen que ver co estado das instalacións dun centro que, a nivel educativo, depende da Xunta". Y para hacerlo, asegura Eva Villaverde, "non dubida en manipular as imaxes que difunde. O baño ao que eles fan referencia estaba clausurado xa cando nós llegamos á Deputación. Nunha inspección rutinaria que fixemos tivemos incluso que tirar a porta para poder entrar e cambiar a pechadura". Villaverde echa de menos que esta implicación de la central sindical en la conservación de las instalaciones "non tivera comezado hai 30 anos".