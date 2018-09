Vanessa Rodríguez Búa: "Creo que la honestidad es compatible con la política"

Vanessa Rodríguez Búa encabezará la lista de Ciudadanos en Sanxenxo. Su anuncio llega poco más de un año después de haber abandonado el gobierno local convirtiéndose en concejala no adscrita y de haber barajado la opción de crear una formación propia bajo el nombre Sanxenxo Independientes.

-¿Por qué con Ciudadanos? ¿Ideológicamente se encuentra cerca de esta formación?

-Mi primera opción era presentarme con una candidatura independiente, pero las dificultades eran muchas. Ciudadanos es un partido joven, con ganas de cambiar la forma de hacer política y eso es lo que me animó a decidirme.

-¿Qué la decidió a seguir en política?

-La convicción de que la honradez y la honestidad pueden volver a la política. Eso fue lo que me motivó la primera vez que me presenté y eso es lo que me sigue motivando.

-¿No hubiera sido más fácil para usted haberse sumado a sus excompañeros de SAL y apoyar a Telmo Martín?

-Es posible. Pero estoy convencida de que Telmo Martín representa todo lo que ha llevado al ciudadano honrado a detestar la política. La especulación, la figura de alcalde-promotor, el amiguismo, el enchufismo... Hay otra forma de hacer política y el gobierno alternativo lo hubiese demostrado si no lo hubiesen impedido tres personas que no dudaron en traicionar su propia palabra en aras de su bienestar.

-Martín le ha hecho muchos guiños este año, con invitaciones veladas a formar parte de su equipo...

-Para mí Telmo Martín es el máximo responsable, que no el único, de la desastrosa situación económica que arrastra Sanxenxo; de un modelo urbanístico que ha despreciado el medio ambiente; etc. Si sintiera un mínimo cariño y respeto por este pueblo, dejaría la política. Lo único que hace es daño. Pero a Martín, y a los que le rodean, son otras cosas las que les motivan.

-¿Aquella decisión de sus excompañeros supuso un desgaste para usted?

-Pasó en un momento muy delicado para mí y sí, fue muy complicado aquel proceso, en el que era necesario explicar a quienes nos apoyaron qué estaba pasando. Precisamente aquella experiencia fortaleció la idea de continuar en política. Quiero representar la idea de que ni todo vale ni todos somos iguales.

-¿Qué criterio va a seguir para constituir su equipo?

-Gente honrada, que no venga a la política para vivir de ella. No voy a cerrar la puerta a nadie, aunque tenga ya una trayectoria pasada; lo único que voy a exigir a todo el que quiera trabajar con nosotros es que no pretenda vivir de la política.