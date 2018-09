Besada apunta que el cambio de Gobierno central agilizará la solución para la depuradora

La teniente alcalde del Concello de Poio, Chelo Besada, señaló ayer a través de un comunicado que la problemática de la depuradora está ahora en manos del Gobierno Central. En el texto, la edil socialista apunta que "A Xunta de Galicia, para sortear a denuncia feita polo Goberno de Poio para que se cumpla o Plan de Saneamento da Ría, inclúe a Depuradora Raxó-Sanxenxo nos presupostos do Estado como obra de Interese Xeral e forzar a ubicación en Samieira, no medio do pobo, que é o que o Concello rexeita".

Así, Besada señala que la Xunta no contaba con el cambio de gobierno en España, por lo que ahora, "afortunadamente, non está nas súas mans seguir manipulando e xogando con este tema. Co novo Goberno socialista, Poio será escoitado e servirá para resolver este problema dunha vez por todas, sen amenazas, sen bloquear proxectos en marcha, como os do frente costeiro de Raxó e Covelo". Además, la edil apunta que "ata o de agora, xogaban e manipulaban coa depuradora de Poio para tapar o absoluto desastre da xestión da Xunta na ría de Pontevedra e culpar a Poio da contaminación, a pesar de ter unha depuradora que non depura máis de 100.000 usuarios e que agora van arranxar, segundo din".

La teniente alcalde se refirió también al líder del PP de Poio, Ángel Moldes, del que dijo que "se pon de perfil defendendo os intereses da Xunta e non o dos veciños de Poio" y le lanzó una pregunta sobre si "está dacordo en ubicar a depuradora no medio das casas en Samieira ou apoia ao Concello".