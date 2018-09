El parque empresarial del Pornedo sigue vigente pese a su anulación por sentencia

Un año después de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenase a la Xunta que excluya el Parque empresarial Marín-Pornedo del Plan Sectorial de Áreas Empresariales de Galicia, el Gobierno gallego aún no retiró este proyecto, como recuerda la Asociación Monte Pituco. La sentencia dictada hace un año por el TSXG era "firme e irrevocable" -recuerda el colectivo ambientalista- y ratificaba otra anterior de mayo de 2017.

Así, la Asociación Monte Pituco va a reiterar "por todos los cauces posibles" la exigencia en el cumplimiento del dictamen judicial, obligando a modificar el Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia aprobado en abril de 2014 por el Consello de la Xunta.

El TSXG determinó que el polígono industrial proyectado en el Monte Pornedo (o Pituco) es inviable desde el punto de vista ambiental por la "decisiva influencia" de las características orográficas de la zona y por la "afección" que provocaría a nivel "físico, natural y paisajístico", habida cuenta además las complicaciones en la hipotética urbanización y sus elevados costes económicos.

Para la Asociación Monte Pituco es necesario enterrar definitivamente "este aberrante proyecto", que en enero de 2018 recibió la puntilla definitiva con una segunda sentencia firme (también de la Sección Segunda de la Sala del Contencioso Administrativo de este tribunal) contra la clasificación del Monte Pornedo como suelo industrial en el Plan Xeral de Ordenación Municipal del Concello de Marín.

"Monte Pituco" critica que ningún partido político, "ni siquiera los que alardean hipócritamente de su respeto y de su defensa de en medio ambiente y del patrimonio cultural", se haya pronunciado sobre las consecuencias negativas de la aprobación del Plan Básico Autonómico, que sustituye a las Normas Complementarias e Subsidiarias de Planeamento a nivel provincial y que, en el caso de Pontevedra, habían catalogado los Montes do Morrazo como suelo rústico de especial protección de espacios naturales.

El Plan Básico Autonómico contempla las áreas recogidas en la Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, los Espacios Naturales de Interés Local y los Espacios Privados de Interés Local, que únicamente alcanzan un porcentaje del 12% a nivel gallego, por lo que el nuevo documento deja fuera del ámbito de protección no solo el "balcón de la ría" que representa el Monte Pornedo, sino también numerosos puntos emblemáticos de la geografía de la comarca, expone la Asociación Monte Pituco. Este colectivo se suma a la Plataforma en Defensa dos Montes do Morrazo "en la demanda de medidas reales y efectivas" para preservar los espacios naturales más singulares, de modo que actúen como corredores ecológicos y se evite que sean alterados con actuaciones urbanísticas, forestales o de otra índole. "Con dos sentencias judiciales contundentes a favor de la conservación del Monte Pornedo, este colectivo vecinal ya hizo su aportación, por lo que hace falta que los actores políticos, económicos y sociales no solo respeten estos logros, sino que enfoquen su labor a propuestas que no sean lesivas con los recursos naturales, culturales, históricos y paisajísticos", concluye.