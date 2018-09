La Xunta reitera que el agua del Umia es apta para beber y Caldas pide "actuaciones"

La Xunta de Galicia y el Concello de Caldas se reunieron ayer para tratar la situación del embalse de A Baxe y del río Umia, cuyas aguas están teñidas de verde desde hace días por la presencia de algas Microcystis y sobre el que pesa la prohibición de bañarse.

Durante el encuentro, el delegado territorial, Cores Tourís, y los jefes territoriales de Sanidade y Medio Ambiente, Ángeles Feijoo-Montenegro y José Manuel González, pidieron "tranquilidad" ante la situación del Umia.

En este sentido, los representantes de la Xunta garantizaron a los miembros del Comité de Emerxencias de Caldas que el estado del agua del río está "controlado" por análisis en los que los niveles de Microcystis (las algas cianobacterias que pueden llegar a liberar contaminantes) y de microcistina (la propia toxina contaminante) no son preocupantes.

De hecho, las microalgas se encuentran en una concentración por debajo de las 20.000 células por milímetro cúbico, por debajo de los 100.000, los niveles preventivos que establece la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, no se ha detectado microcistina.

Sin embargo, varios representantes del Concello de Caldas confirmaron que en la "cola" del embalse, la cifra alcanza ya las 330.000 unidades, por lo que la situación podría ir a peor. Pese a ello, la Xunta recalcó que no hay riesgo para el consumo humano de agua y que mantiene una vigilancia.

Asimismo, el gobierno autonómico expresó que hizo una petición al Concello de Caldas para que "no recomendase" el baño en el río de forma preventiva. "No era necesario prohibirlo porque los niveles no llegan a eso", destacó el delegado territorial, Cores Tourís, tras la reunión.

Precisamente ese uso lúdico del río fue una de las cuestiones en las que más incidieron los representantes de las fuerzas políticas (PSOE, PP, BNG e ICDR) del Concello caldense. La mayoría de ellos incidió en la necesidad de hacer "actuaciones concretas" para evitar un problema que se repite cada año, particularmente en verano.

"Solicitamos un calendario de actuaciones concretas. Lo que no puede ser es que la Xunta esté de brazos cruzados", lamentó el alcalde, Juan Manuel Rey. En este sentido, el regidor expresó que la Xunta lleva "años" sin invertir un solo euro en el Umia y destacó que pedirá un mayor control en la eficacia de las depuradoras. Para ello, está prevista una reunión con Augas de Galicia.

Valedor do Pobo

Otra de las cuestiones a tratar fue el mantenimiento del río en su tramo urbano. Xunta y Concello intercambiaron pareceres, ya que ambos consideran que no son los competentes de dicha labor. De hecho, Rey anunció que han pedido el amparo en el Valedor do Pobo.

Al término de la reunión, Manuel Fariña, del BNG, expresó que "la Xunta niega la mayor y nunca se ataja el problema". "Esperábamos algo más de nivel. Tenemos un río muerto teñido de verde. Esto necesita una solución y todo pasa por acabar desmantelando el embalse. Mientras exista, va a seguir habiendo microalgas porque el agua se estanca", recalcó.

El BNG anunció que si no hay movimientos por parte de la Xunta, intentará iniciar una campaña de concienciación a nivel global con todos los municipios afectados. "Somos más de 150.000 personas las que bebemos de ahí", expresó.

Mientras, Fernando Pérez, de ICDR, expresó que existe "preocupación" por la cuestión sanitaria en el Umia y recordó que desde su partido "exigirán a todas las administraciones que cumplan con sus competencias". "La Xunta transmitió cierto pesimismo porque no hay una solución técnica inmediata", informó Pérez, que destacó que estarán "muy encima del asunto y no es un tema que se tenga que usar políticamente, porque lo importante es que se recupere el río".

Por último, Manuel Cortés, del PP, ofreció una valoración positiva de la reunión: "Creo que la Xunta es consciente de lo que hay. No hay riesgo ni problema para el consumo y lo que se pretende es solucionar el problema de una vez por todas. Queremos hacer un uso del río como siempre se ha hecho".

Los representantes políticos de Caldas ejercen hoy a partir de las 20 horas como anfitriones de una reunión informativa en la Casa Consistorial caldense. A ella acudirán los alcaldes Cuntis, Moraña, Portas, Vilagarcía, Vilanova, Cambados y Ribadumia, localidades que beben del Umia.