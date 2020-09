La oposición dice que "Feijóo abandona Ourense"

La oposición del Concello de Ourense mostró sus sorpresa al dar cuenta de que todos los regidores gallegos tuviesen el ofrecimiento de colaboración por parte de la Xunta de Galicia, mientras que Ourense no, y se mezclara, según ellos, el plano institucional con el ámbito personal y político".

Para el PSdeG demustra "el total abandono de Feijóo por Ourense. Feijóo consuma el abandono del PP por Ourense, mezclando lo personal, lo político con lo institucional y deberán salir a explicar todo esto el señor Manuel Baltar a ver si está de acuerdo. Feijóo demuestra que en un momento de pandemia, no es que se olvide de Ourense, nos excluye de una colaboración institucional por su situación con el socio de gobierno con el que pactaron. Es totalmente improcedente es inaceptable".

El BNG a través de su portavoz Ana Pontón, la parlamentaria Noa Presas y los representantes municipales también quisieron expresar "el hecho gravísimo que el presidente de la Xunta falte al respecto a los vecinos de Ourense, algo que por desgracia no es nuevo. Primero invistió a Jácome, semanas después de advertir públicamente que sería letal para Ourense tenerlo como alcalde. El hecho de no mostrar su colaboración requiere una rectificación, que en todo caso, no cambiará la realidad que se acaba de constatar una vez más. Queda claro que al PPdeG ni le preocupa Ourense ni los ourensanos, únicamente miran a esta ciudad en base a sus intereses de partido. Ourense no merece, ni el alcalde que tiene, impuesto en su día por el PP, ni al presidente de la Xunta actual, ya está bien de reírse de esta ciudad y emplearla como su cortijo particular".

Desde Ciudadanos arguyen que "mientras no tengamos otro alcalde que propicie un cambio, esa carta se debería haber enviado al Concello de Ourense, ya que somos la tercera ciudad de Galicia. Si se envía a todos los alcaldes de las demás ciudades gallegas, el presidente también tiene que prestar su colaboración a Ourense".