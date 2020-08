La Serra do Xurés, castigada por cuatro incendios

Cuatro incendios que comenzaron en las últimas horas están afectando a uno de los puntos que más fuegos registran todos los años, el Parque Natural de la Serra do Xurés. De los cuatro focos, dos, localizados en el concllo de Muíños, fueron extinguidos con prontitud y quemaron poco más de un hectárea. Otros dos, sin embargo, siguen activos: uno que comenzó en Lobeira ha calcinado ya más de 20 hectáreas y el otro, en Requiás, acaba de prender alrededor de las 14:00.



Por el momento, la Consellería de Medio rural no precisa cuántas de las 20 hectáreas arrasadas están dentro del espacio natural protegido. Para su extinción han sido movilizados hasta el momento cuatro agentes, siete brigadas, tres motobombas y una pala, ha señalado el departamento de Medio Rural.





ACTIVO un novo lume no concello de Muíños, parroquia de Requiás, que afecta o Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Xa están traballando no seu control medios terrestres e aéreos. #IFRequiásMuíños