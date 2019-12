La Audiencia confirma la absolución del exedil Andrés García Mata

La Audiencia Provincial de Ourense ha confirmado la sentencia del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense que absolvió al exedil del BNG, Andrés García Mata, del delito de prevaricación. El caso, relacionado con la adjudicación en junta de gobierno de las obras de reforma de la calle Bedoya y la plaza de Paz Nóvoa en 2008, es fruto de una denuncia interpuesta en 2013 por el ahora alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, cuando era edil de la oposición.

La sentencia, notificada ayer por la Audiencia, desestima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la absolución y confirma el fallo: "No ha quedado probado que Andrés García Mata tuviera conocimiento de que acudir al procedimiento negociado sin publicidad contraviniera la normativa vigente".

La resolución, que es firme, destaca que a lo largo del expediente de contratación, cuya dirección asumió el asesor jurídico de la Concejalía de

Infraestructuras, no consta por parte de este técnico ningún informe negativo. "Tan solo obran en el expediente los reparos de legalidad formulados por el interventor al abono de las correspondientes facturas, que fueron levantados por el alcalde, si bien con carácter posterior a la aprobación del expediente de contratación y a la propia adjudicación de las obras".

Respecto a la ausencia de informes técnicos que avalasen la urgencia del procedimiento, la sentencia señala que la resolución recurrida no aborda esta cuestión y añade que, en cualquier caso, "tal omisión carece de relevancia".

Lo que ha quedado acreditado, concluye, "es que el acusado no dio órdenes al respecto para eludir tales informes, puesto que de haber sido ello así, el asesor jurídico que dirigió el expediente, lo hubiera puesto de manifiesto para eludir su responsabilidad".

Queda claro para este tribunal que el entonces concejal de Infraestructuras no tuvo participación alguna en las deficiencias del expediente.

La sentencia ahora confirmada se conoció el pasado 31 de julio, poco después de que la exconcejala del PSdeG Marga Martín fuese exculpada de las acusaciones de irregularidades relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio, otra acción penal iniciada a partir de una denuncia de DO. En aquel momento, García Mata indicó que el ahora alcalde, Pérez Jácome, "tería que dar explicacións públicas, porque instrumentalizou a xustiza, o que resulta inxustificable".