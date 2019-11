Celebra se convierte en una pasarela de modelos infantiles, de novias y de oportunidades artesanales

El recinto ferial de Expourense inauguró ayer la primera jornada del salón Celebra donde recoge una amplia oferta de productos y servicios para dar una respuesta especializada a la organización de todo tipo de eventos, tanto familiares como empresariales, y en los que la previsión y asesoramiento se convierten en "garantía de éxito".

El salón de bodas, bautizos, comuniones y actos sociales abrió al público el recinto donde se colocan 40 expositores, de los que la mayoría, el 85%, proceden de la provincia de Ourense, donde sus propuestas forman parte de una gran importante variedad de productos para la organización y el protocolo de eventos.

El público asistente se interesó por diferentes aspectos de los eventos profesionales o familiares donde preguntaron por los trajes de novio y novia, los regalos más artesanales, la animación, la música de discotecas móviles, la tecnología, la coctelería, los "espejos mágicos", la joyería, el arte floral, la fiesta o la estética entre otros muchos sectores. Una de las propuestas más innovadoras es el recuerdo de una grabación virtual para recordar el día de una boda o un evento familiar. No solo es un conjunto de emociones estéticas si no también es de experiencias gastronómicas como la prueba de licores que "marcan la diferencia para un día inolvidable". No hay que olvidar los detalles y la artesanía es un elemento fundamental para que las invitaciones , los libros o los sellos se convierten en una sella de identidad difícil de olvidar.

La Agencia Luena y Little Kings de Ourense ayudaron al desfile infantil en Expourense. Niños y niñas de diferentes edades pasearon por la alfombra azul para lucir modelos de ropa. Solos y solas o con hermanos y hermanos caminaron para que los invitados al salón disfrutaran de la ropa y aplaudieran la profesionalida de los más pequeños.

Tras los niños fue el turno para ver el blanco de los vestidos de novias. Una amplia variedad de vestidos y modelos lucieron las obras textiles por la pasarela, ante el asombro, la sorpresa y el aplauso de los asistentes al evento. La joyería, la peluquería y los detalles no faltaron en una pasarela que convocó a más de un centenar de personas para ver los modelos.

Hoy será la última jornada del salón Celebra y la organización tiene deparadas más sorpresas en el recinto ferial de Expourense para cerrar la presente edición y que los asistentes se vayan con el asesoramiento necesarios y las sinergias empresariales concretas para gestionar, organizar y programar eventos sin que falta ni el más mínimo detalle.