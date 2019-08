Vagalume, una marca registrada e innovadora

En el taller de 'RIR & CO' se investiga en nuevos tejidos para poder acercar las nuevas tecnologías y los avances a la artesanía más tradicional. 'Vagalume' es un tejido elaborado con fibra óptica. "El tejido al ser artesanal puede distribuir la fibra óptica de manera personalizada conforme al diseño previamente elaborado", comentó su creadora, Inés Rodríguez. este nuevo tejido está reconocido por la Oficina de Patentes y Marcas e incorporado en la recién estrenada 'Materioteca' gallega. Asimismo, este material ha sido expuesto en la exposición New Materia de Cataluña en la que se presenta artesanía de vanguardia y ha sido finalista en el Design Hall Innovation, el año pasado. Además, la marca aparece en el libro 'Casos de Éxito en el Diseño Gallego', editado por la Agencia Gallega de Innovación y Diseño. "El hecho de que un taller artesanal esté dentro de ese reconocimiento donde el diseño, en este caso textil, se reconoce como diseño de vanguardia pues nos ha hecho mucha ilusión", declaró Inés. "Es un reconocimiento importante y un premio porque me motiva a seguir en esa línea de trabajo", aseguró.