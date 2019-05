El número uno del BNG en Carballiño renuncia a ser edil: "Os resultados non foron bos e debo deixar paso"

El cabeza de lista del BNG en O Carballiño, Chema Ferreiro, no seguirá como edil, tras el retroceso del Bloque en la villa, que pasa de 2 a 1 representantes tras perder más de la mitad de los apoyos (de 1.023 a 455). Renuncia a tomar posesión como concejal. "A razón é que os resultados non foron bos. Creo que por coherencia debo deixar paso. Creo que fixemos unha moi boa xestión de control pero a xente non a valorou. Asumo en primeira persona a responsabilidade", expresa Ferreiro. La edil del BNG será Sofía García Hermida. "É o momento oportuno, non é unha decisión tomada en quente".