Jesús Vázquez: "No me voy; voy a seguir y contemplo incluso un diálogo con el PSOE"

Si alguien tenía dudas, Jesús Vázquez las disipó ayer con su comparecencia en el salón de plenos para realizar una valoración de los resultados electorales: "No me voy; voy a seguir", y aludía al "compromiso firme con los ciudadanos". Y todo después de una noche electoral en la que el PP, que durante el último mandato gobernó en minoría, pasaba a ser segunda fuerza política y perdía tres de los 10 ediles que había conseguido hace cuatro años.

Lo que también deja claro es su apuesta "por un gobierno de mayoría", por lo que contempla incluso poder llegar a un diálogo con el PSOE como así le habría trasladado en la mañana de ayer a Rodríguez Villarino", al que da por hecho que será el futuro alcalde, y descarta un pacto con Democracia Ourensana, grupo con el que sumaría los 14 votos de la mayoría: "No lo veo posible", por todo lo que sucedió en los últimos cuatro años. Además, advierte que la "posible oferta" que puede plantear DO, "pasaría por compartir gobierno, dos años cada uno".

Pero fue más allá, y espera que "por parte del PSOE no hagan este tipo de cuestiones". Al ser preguntado sobre la posibilidad de si votará a Villarino para que se convierta en el nuevo alcalde, Jesús Vázquez dijo que "evidentemente, mi papel es favorecer la gobernabilidad de la ciudad", aunque considera que saldrá en segunda votación al ser la lista más votada.

En cuanto a la causas del descenso de los populares, que pasan de gobernar a ser segunda fuerza política empatado con DO en número de concejales, Jesús Vázquez alude a la "división del voto de centro derecha" , y señala que si se suman los votos que consiguieron VOU, VOX y Ciudadanos, el PP tendría otros resultados diferentes.

Esto le llevó a denunciar el "intento de desmontar el partido a nivel local" , pero que fue "la figura de Jesús Vázquez la que permitió superar esa situación". Un referencia directa a Ciudadanos y a su candidato, exedil de su gobierno, José Araújo, pero también a miembros del PP que habrían apoyado esa candidatura que finalmente lograba entrar en la corporación con dos concejales.

Pero Vázquez también imputó las causas de los malos resultados a los resultados que obtuvo el PP en las generales y también hizo referencia a una "pérdida" de apoyos a nivel provincial, que contrasta con lo dicho por el presidente provincial, Manuel Baltar, durante su comparecencia, al señalar que los resultados de la ciudad provocaron que se perdiese la mayoría en la Diputación.

Después de reiterar que descarta presentar su dimisión , y esgrime que durante toda la campaña "la gente me ha trasladado su apoyo a mí, han votado a Jesús Vázquez y, por tanto, le debo lealtad a los miles de ciudadanos que han confiado en mi", dijo sentirse respaldado por su partido. "Me siento respaldado por el PP, hoy hable con el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que me trasladó su apoyo". En cuanto al presidente provincial, Manuel Baltar, se limitó a señalar que "entiendo que también tengo su respaldo".

Y como reconoce que "los resultados no son los que esperábamos" Jesús Vázquez dice que "tomamos nota y sabemos que tenemos que seguir trabajando más y también mejor", por lo que convocó la ejecutiva local, de la que es presidente, en la que se abordarán tanto los datos como "lo que pasó" en ese fuerte retroceso que experimentó el PP siendo gobierno durante cuatro años. En ese sentido, reconocía que "a lo mejor en determinados momentos debía haber dado un golpe en la mesa y tomar decisiones", pero sin concretar.