Las roturas de tuberías de agua alertan de la necesidad de cambios en la red de suministro

Es una constante en la vida cotidiana, sobre todo en varias zonas de la ciudad. Las constantes roturas de tuberías de la red de abastecimiento de agua, además de los inconvenientes que conllevan, ponen de manifiesto la necesidad que existen de priorizar en la necesidad de cambiar las actuales, que son de fibrocemento, por otro sistema más moderno.

De ahí que no resulte extraño que las quejas vecinales sean continuas, sobre todo en barrios concretos, como acontece con el de A Carballeira, y pone de manifiesto el presidente de la asociación "Carlasca", Arturo Rodríguez, que recientemente inicia en lo que acontecía en la Avenida de Portugal: "en 100 metros se produjeron seis roturas en dos meses", y cargar contra el gobierno popular por la falta de respuestas. Es por eso que no duda de calificar al gobierno de "incompetentes", y de estar más preocupados de presentar "proyectos que lugo no se hacen, que en resolver los problemas de la red de abastecimiento".

Lo que molesta a Rodríguez es que la asociación vecinal se presentó hace más de un año una petición al alcalde, avalado por más de 700 firmas, un cambio de tuberías, y "seguimos esperando respuesta".

Las roturas de tuberías, algunas con más de 50 años de antigüedad, que son de fibrocemento, se han convertido en el principal incidente en lo que se refiere al suministro de agua a las viviendas, y alas que debe hacer frente la concesionaria del servicio, que se encuentra en precario al finalizar el contrato.