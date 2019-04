Bombero, modelo, y ahora candidato

En las listas para las candidaturas politícas se pueden ver personas con diversos títulos o profesiones,pero pocas podrán presumir de llevar a un miembro que ostente el título de Mister Universo como ocurre en la lista del PP en el Concello de Xinzo de Limia, con la incorporación de Iván Cabrera Trigo.

La lista de la candidatura del PP en Xinzo de Limia, que encabeza Antonio Fernández, destaca por llevar de número 11 nada menos que a Iván Cabrera Trigo, que en 2008 fue elegido Mister Universo, es modelo y además miembro del cuerpo de bomberos de Ourense desde hace 13 años. Este joven vecino de Xinzo, de 34 años, además de guapo es muy modesto, ya que atribuye este título internacional a la "suerte". Y a esa modestia se suma el ser "precavido" ya que aunque se lo ofrecieron no quiso ir más arriba en la lista porque "primero quiero observar, aprender de quienes ya están, adquirir conocimientos y no lanzarme tan de cabeza".

Su pasión es ser bombero y fue por casualidad que llegó a ser modelo y mister Ourense en 2006 cuando acompañando a una amiga para cubrir una baja para Miss Ourense el organizador del certamen lo vio y lo animó a presentarse a Mister Ourense. Primero dijo que no "por vergüenza y por no hacer el ridículo al no tener formación" ya que el certamen era al día siguiente y los demás llevaban un mes formándose, pero tras consultarlo con sus padres esa noche cambió de idea y al día siguiente por la mañana "les dije que sí", y desde entonces vino el título primero a nivel provincial, luego a nivel nacional y en 2008 Mister Universo.

Apunta que todo se debió a que "tuve suerte" y a estar en el lugar y en el "momento" oportuno. Comenta que a nivel internacional hizo mucho en la moda pero "me gustaría hacerlo también a nivel nacional", ya que "en España hay muy buenos diseñadores".

La moda es su segunda profesión y ahora considera que es el momento de incursionar en la política ya que "tengo estabilidad, ya no viajo tanto, y es el momento" y además "me gusta escuchar y me veo con iniciativa". De seguir con la misma suerte que hasta ahora, y poder llegar a ser concejal en Xinzo, asegura que le gustaría la concejalía de Deportes, ya que siendo niño organizaba torneos en vacaciones de fútbol sala, tenis, y colaboraba con el concello, o la de Urbanismo o Medio Ambiente, "relacionado con mi profesión".