Ramirás no incluye partida para resolver el problema de arsénico en el agua

El PSOE votó en contra de los presupuestos del Concello de Ramirás para 2019, "pactados por el PP y BNG" y que califica de "paupérrimos" y de "tener gana de se reírse de los vecinos". Pero además, critica que no incluye partida para solucionar el grave problema del arsénico que afecta el agua vecinal desde hace varios años.

Los socialistas destacan que aparte de hacer unas cuentas municipales irrisorias que no solucionan los problemas del municipio, "tienen el descaro de mentirle a los vecinos y vender inversiones en la prensa que no aparecen recogidas en las partidas". Apuntan que todas esas mejoras de las que habla el portavoz del BNG, en Turei, Viso o Reguengo, "no existen! y lo peor es que ni siquiera protestó en el pleno porque no se incluyeron. Calló y otorgó como lleva haciendo durante estos casi 4 años, cogobernando con el PP", señala Isabel Gil, portavoz del PSOE.

Desde el PSOE señalan que el grupo de gobierno es incapaz de incluir en los presupuestos algo tan imprescindible como un plan que solucione el problema de la toxicidad del agua municipal por arsénico. Recriminan que "este alcalde no es quien de procurar fondos, sean propios o de otras administraciones, para implantar una estrategia que aborde un problema que afecta la salud de los vecinos de Ramirás. Se dedica a pagar análisis y contra-análisis pero no gasta un peso en acabar con el veneno que afecta al agua". Indican que si el alcalde incluyera ciertas mejoras en el sistema de abastecimiento "podrían considerar el voto favorable" pero "aparte de muchísimas carencias que tienen las cuentas, no es capaz ni de invertir en el problema más grave que padecemos".